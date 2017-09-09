فريد يبحث متطلبات إنشاء بورصة للسلع والعقود

المال - خاص: بحث محمد فريد، رئيس البورصة المصرية، خلال لقائه مع مسئولي عدد من البورصات المتخصصة في تداول "السلع والعقود"، متطلبات إنشاء هذه النوعية من البورصات، جاء ذلك على هامش اجتماعات المؤتمر السنوي لاتحاد البورصات العالمية في العاصمة التايلاندية بانكوك. وشملت الاجتماعات الثنائية مسئولين من بور

المال – خاص:

بحث محمد فريد، رئيس البورصة المصرية، خلال لقائه مع مسئولي عدد من البورصات المتخصصة في تداول “السلع والعقود”، متطلبات إنشاء هذه النوعية من البورصات، جاء ذلك على هامش اجتماعات المؤتمر السنوي لاتحاد البورصات العالمية في العاصمة التايلاندية بانكوك.

وشملت الاجتماعات الثنائية مسئولين من بورصات “ناسداك” و”جوهانسبرج” و”موسكو” و الهند، فضلا عن ممثلي بورصتي “داليان” و ” زينجزو” الصينيتين المتخصصتين في السلع والعقود فقط.

وأكد “فريد” أنه تم خلال الاجتماع إلقاء الضوء على متطلبات إنشاء بورصات العقود، سواء علي الأدوات المالية أو السلع وعن مدى أهمية وجود التسوية السلعية للعقود، والتي من شأنها وجود متطلبات لمخازن التسليم للسلع المتداول عليها عقود داخل السوق.

وتطرق الاجتماع إلى نوعية وحيثيات العقود التي من الممكن تداولها على مختلف أنواع السلع، والتي تتراوح ما بين عقود عامة بدون تحديد مخازن معينة لتسليم البضائع وبين العقود التي يتم تحديد أماكن تسليم السلعة بها، و كيفية تحديد السلع التي يتداول عليها العقود، وأيضا تواريخ الاستحقاق والقيمة الاسمية وغيرها من الأمور الفنية ، فضلا عن البنية التكنولوجية المطلوبة لاستحداث مثل تلك العقود، والتي من أهمها كيفية الحصول على أسعار السلع في السوق الحاضر أو الآني للتداول والذي يُبنى عليه السعر المستقبلي الذى يُنص عليه في العقود .

وفي السياق ذاته، ناقش رئيس البورصة خلال اللقاء الآليات الخاصة برفع كفاءة وقدرات العاملين في المجالات المتخصصة والمنظمة لتداول العقود المستقبلية أو عقود الخيارات تمهيدا لإنشاء سوق منظمة لهذا الشأن في مصر.

يشار إلى أن هناك تعديلات مقترحة على قانون سوق المال المصرى، وأن هذه التعديلات من شأنها وضع الإطار التشريعى والتنظيمى لبورصات وأسواق العقود في مصر، كما أن التشريع المقترح يسمح بصورة كبيرة بتداول العقود المبنية على الأدوات المالية، مثل الأسهم والسندات والسلع الزراعية وغيرها.