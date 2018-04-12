فريد يبحث آليات رفع كفاءة البورصة في اجتماعات دولية

المال - خاصعقد محمد فريد، رئيس البورصة المصرية -مطلع الأسبوع الجاري- عدة اجتماعات دولية تستهدف تعريف وتوعية العالم بالإصلاحات التي شهدتها البورصة وتطورات الوضع الاقتصادي، لاجتذاب مزيد من الاستثمارات الأجنبية.يأتي ذلك استكمالاً لجهود إدارة البورصة المصرية، في تعزيز التعاون مع مجتمع الأعمال والاست

المال – خاص

عقد محمد فريد، رئيس البورصة المصرية -مطلع الأسبوع الجاري- عدة اجتماعات دولية تستهدف تعريف وتوعية العالم بالإصلاحات التي شهدتها البورصة وتطورات الوضع الاقتصادي، لاجتذاب مزيد من الاستثمارات الأجنبية.

يأتي ذلك استكمالاً لجهود إدارة البورصة المصرية، في تعزيز التعاون مع مجتمع الأعمال والاستثمار العالمي لمواكبة أحدث تطورات سوق الأوراق المالية.

وشملت اجتماعات رئيس البورصة الخارجية، التي بدأت الأحد، لقاءات مع ممثلي البنك الأوروبي لاعادة الاعمار والتنمية، إلى جانب لقاء مع ممثلي جمعية المصريين العاملين في مجال المال والأعمال بلندن، بجانب ممثلين عن كلية لندن لإدارة الأعمال، وعددا من كبار صناديق الاستثمار عالميًا.

وقال رئيس البورصة، إن الجولة الخارجية تأتي في توقيت شديد الأهمية، بعد تنفيذ الحكومة إصلاحات جريئة غير مسبوقة استعادت خلالها ثقة العالم وحققت نتائج إيجابية منها استقرار مؤشرات الاقتصاد الكلي وتعزيز مشاركة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي، مما جعلها محط أنظار العالم بما تمتلكه حاليا من فرص استثمارية متنوعة.

وقال: “مصر عامة وسوق الأوراق المالية خاصة باتوا جاهزين لاستقبال الاستثمارات الأجنبية”، مشيرًا إلى أن تبادل الخبرات والانفتاح على العالم يعزز من اداء وقدرات البورصة المصرية.

والتقي فريد 3 من قيادات البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، وبحث الاجتماع كيفية تطوير وتحديث بورصة المشروعات الصغيرة والمتوسطة في مصر ، وأبدى مسئولي البنك رغبة قوية في المساهمة في تطوير ذلك السوق لما له من أهمية كبيرة في تحفيز النمو وجذب استثمارات وزيادة معدلات التشغيل.

واستعرض رئيس البورصة خلال لقائه بنحو 25 ممثلاً عن عدة صناديق استثمار عالمية، حزمة الإجراءات الإصلاحية التي شهدتها مصر مؤخراً، على المستوى المالي والنقدي والاستثماري والتشريعي، وأخر التطورات على مستوى سوق الأوراق المالية.

وتابع: “مصر تمتلك واحدة من أهم قصص الإصلاح نجاحا في المنطقة، بعد الإجراءات الإصلاحية الجريئة التي اتخذتها الحكومة والتي لم يكن يتوقعها أحد خلال الـ 60 عامًا الماضية، منها تحرير سعر العملة المحلية”.

وأشار فريد، إلى أن لقائه بكوكبة من المصريين العاملين في المجال المالي بلندن، تضمن تعريفهم بأحدث المستجدات وخطط التطوير والتحديث التي تتبناها إدارة البورصة الحالية، ليكونوا سفراء للبورصة المصرية في خارجيًا، بما يسهم في اجتذاب مزيد من الاستثمار الأجنبية لمصر، ودعاهم إلى الإدخار والاستثمار عبر سوق المال المصري.

وذكر أن اجتماعه مع ممثلي كلية لندن لإدارة الأعمال، جاءت لبحث سبل تعزيز التعاون بشأن تطوير برامج تدريبية للعاملين بالبورصة لبناء قدراتهم وصقل مهاراتهم، فضلًا عن تبادل الخبرات حول أحدث أدوات التكنولوجيا المالية لتيسير التعاملات داخل البورصات.

وأكد فريد أن الديناميكية والتطور المستمر التي تتسم بها طبيعة الأسواق المالية تلزمنا كجهات تنظيمية للصناعة بتطوير مهارات وخبرات العاملين داخل منظومة سق المال المصري حتى يتواكب مع المتغيرات التي يشهدها السوق.

وذكر أن الفترة المقبلة ستشهد المزيد من التفعيل لدور مركز التدريب التابع للبورصة المصرية لرفع القدرات والخبرات المالية لأطراف السوق المختلفة.