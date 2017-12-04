فريد : نسعى للعودة ببورصة النيل كمنصة للتمويل

أسماء السيد: قال محمد فريد، رئيس البورصة المصرية، اليوم الإثنين، إن البورصة تسعى جاهدة خلال الفترة الراهنة، إلى العودة ببورصة النيل كمنصة لتمويل النمو للشركات والمشروعات المتوسطة والصغيرة وليست آلية للتخارج . ولفت – خلال كلمته فى مؤتمر الـ “CEOs ” الذي يُعقد لليوم الثاني – إلى أن البورصة عقدت اجتماعات كثيرة مع عدد من الشركات المقيدة، وأيضًا مع الرعاة لتدعيم تلك الفكرة وتنشيطها ومستمرة في تحركاتها.
قال محمد فريد، رئيس البورصة المصرية، اليوم الإثنين، إن البورصة تسعى جاهدة خلال الفترة الراهنة، إلى العودة ببورصة النيل كمنصة لتمويل النمو للشركات والمشروعات المتوسطة والصغيرة وليست آلية للتخارج .
ولفت – خلال كلمته فى مؤتمر الـ “CEOs ” الذي يُعقد لليوم الثاني – إلى أن البورصة عقدت اجتماعات كثيرة مع عدد من الشركات المقيدة، وأيضًا مع الرعاة لتدعيم تلك الفكرة وتنشيطها ومستمرة في تحركاتها.