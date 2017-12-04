بورصة وشركات

فريد : نسعى للعودة ببورصة النيل كمنصة للتمويل

أسماء السيد: قال محمد فريد، رئيس البورصة المصرية، اليوم الإثنين، إن البورصة تسعى جاهدة خلال الفترة الراهنة، إلى العودة ببورصة النيل كمنصة لتمويل النمو للشركات والمشروعات المتوسطة والصغيرة وليست آلية للتخارج . ولفت - خلال كلمته فى مؤتمر الـ "CEOs…

12:11 م, الأثنين, 4 ديسمبر 17 12:11 م, الأثنين, 4 ديسمبر 17

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أسماء السيد:

قال محمد فريد، رئيس البورصة المصرية، اليوم الإثنين، إن البورصة تسعى جاهدة خلال الفترة الراهنة، إلى العودة ببورصة النيل كمنصة لتمويل النمو للشركات والمشروعات المتوسطة والصغيرة وليست آلية للتخارج .

ولفت – خلال كلمته فى مؤتمر الـ “CEOs ” الذي يُعقد لليوم الثاني – إلى أن البورصة عقدت اجتماعات كثيرة مع عدد من الشركات المقيدة، وأيضًا مع الرعاة لتدعيم تلك الفكرة وتنشيطها ومستمرة في تحركاتها.

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