فريد : نستهدف جعل نايلتكس منصة للنمو وزيادة رءوس الأموال

رجب عزالدين:عقدت إدارة البورصة المصرية اليوم الأحد، أول اجتماعاتها مع رعاة بورصة النيل، بغرض تطوير منظومة العمل للشركات المقيدة ببورصة المشروعات المتوسطة والصغيرة، بحضور ممثلي 20 من الشركات المسجلة كرعاة لقيد الشركات في بورصة النيل.وقال محمد فريد رئيس البورصة المصرية، خلال الاجتماع، إن إدارته تس

رجب عزالدين:

عقدت إدارة البورصة المصرية اليوم الأحد، أول اجتماعاتها مع رعاة بورصة النيل، بغرض تطوير منظومة العمل للشركات المقيدة ببورصة المشروعات المتوسطة والصغيرة، بحضور ممثلي 20 من الشركات المسجلة كرعاة لقيد الشركات في بورصة النيل.

وقال محمد فريد رئيس البورصة المصرية، خلال الاجتماع، إن إدارته تسعى إلى تطوير منظومة العمل لسوق المال المصرية، وعلى رأسها بورصة النيل باعتبارها بوابة النمو للشركات المتوسطة والصغيرة، مشيرا إلى أن خطة البورصة خلال الفترة القادمة، تستهدف جعل “نايلكس” منصة للنمو وزيادات رءوس الأموال وتمويل التوسعات الشركات الجادة.

وأوضح – فى بيان صحفى – أن هناك ضرورة لتوسع الرعاة في إصدار دراسات وأوراق بحثية عن الشركات التي تقوم برعايتها، فضلا على العمل الجاد لجذب وقيد شركات قوية مالياً، مؤكدا على تفعيل القيد الإلكتروني لتسهيل إجراءات القيد، مع التأكيد على ضرورة تنسيق الرعاة مع الشركات المقيدة لعقد اجتماعات مشتركة لإطلاع المراكز والإدارات البحثية على تطورات العمل بها، حتى يتسنى لها إصدار دراسات عن الشركات المقيدة لتعريف المتعاملين بأحدث التطورات والبيانات وخطط العمل في ضوء ما تم الإفصاح عنه ووفق القواعد المنظمة في هذا الإطار.

وأبدى ممثلو الشركات الراعية تفاؤلهم بدعم إدارة البورصة لهذه السوق، مؤكدين أهمية تفعيل القيد الإلكتروني ودوره في تيسير الدورة المستندية اللازمة للحصول على الموافقات المتعلقة بعملية بالقيد، وطالبوا بضرورة زيادة جهود التوعية بأهمية بورصة النيل وتقديم حوافز لتشجيع الشركات المتوسطة والصغيرة على القيد، و وافقوا على المشاركة في الجولات الترويجية التي تعتزم إدارة البورصة القيام بها خلال الفترة المقبلة في مختلف محافظات الجمهورية.