فريد: طفرة من الاستثمار اﻷجنبي بالقطاع الصناعي الفترة المقبلة

أسماء السيد توقع محمد فريد، رئيس البورصة المصرية، طفرة من الاستثمار اﻷجنبي بالقطاع الصناعي خلال الفترة المقبلة، خلال اجتماعه مع مجموعة من المستثمريين الخارجيين يوم الجمعة الماضية. وقال يوسف بشاي- مصرفي أول ببنك بي إن بي باريبا- إن الاجتماع التى عقد مؤخرًا برعاية البنك، جاء مع محمد فريد، مع 10 صناد

أسماء السيد

توقع محمد فريد، رئيس البورصة المصرية، طفرة من الاستثمار اﻷجنبي بالقطاع الصناعي خلال الفترة المقبلة، خلال اجتماعه مع مجموعة من المستثمريين الخارجيين يوم الجمعة الماضية.

وقال يوسف بشاي- مصرفي أول ببنك بي إن بي باريبا- إن الاجتماع التى عقد مؤخرًا برعاية البنك، جاء مع محمد فريد، مع 10 صناديق استثمار أمريكية وبريطانية تُقدر أصولها المجمعة تحت الإدارة بـ3.9 تريليون دوﻻر، وجميعهم متواجدين في السوق المصرية عبر الاستثمار في أدوات الدين المحلي والأجنبي بالإضافة إلى البورصة.

وأضاف أن الاجتماع تضمن عدة محاور، أهمها الحديث عن آخر تطورات المشهد الاقتصادي، لافتًا إلى أن الموجة الحالية من الاصلاحات تميزت باختلافين مهمين عن الموجات السابقة، أهمها التركيز على ملفات راكدة لم يتم تحريكها من قبل مثل تحرير دعم الطاقة وسعر الصرف، بالإضافة إلى مراعاة البعد الاجتماعي عبر برامج الحماية مثل برنامجي كرامة وتكافل.

ولفت بشاي إلى أن رئيس البورصة تناول الحديث عن مساعي الحكومة لتشجيع الاستثمار اﻷجنبي المباشر، لافتًا إلى أن مؤشر النجاح الأولي يعد جذب استثمارات أجنبية مكثفة الي أسواق الأسهم والسندات المصرية.

وتوقع فريد أن تشهد البورصة خلال 2018 عددًا من الطروحات الأولية في قطاعات اﻷدوية والعقارات والكيماويات، كما كشف اعتزام البورصة طرح آلية الشورت سيلنج قريبًا يالاضافة الي جذب شرائح جديدة المستثمرين مثل صناديق المعاشات المحلية.

وعلق بشاي علي أهمية تعميق البورصة المصرية عبر طروحات كبيرة ومتنوعة، مذكرا أن رأس المال السوقي للبورصة يمثل أقل من ٢٠٪ من الناتج المحلي الإجمالي لكنه مرشح للوصول إلى متوسط الأسواق الناشئة في حدود ٤٠٪ خلال الفترة القادمة، مع طرح بعض الشركات المملوكة للدولة والمجموعات العائلية الكبرى الباحثة عن مصادر تمويل أقل تكلفة من التمويل البنكي.