فريد: طرح 6 أو 7 شركات خاصة للاكتتاب العام

خالد بدر الدين:أعلن محمد فريد ئيس البورصة اليوم الثلاثاء إنه من المتوقع طرح 6 أو 7 شركات خاصة للاكتتاب العام في بورصة مصر في السنة الحالية.وذكر فريد في لقاء مع تلفزيون العربية أن الشركات المتوقع طرحها تعمل في قطاعات ”المالية والتعليم والبتروكيماويات والعقارات.. هناك ثلاث شركات قدمت ط

خالد بدر الدين:

أعلن محمد فريد ئيس البورصة اليوم الثلاثاء إنه من المتوقع طرح 6 أو 7 شركات خاصة للاكتتاب العام في بورصة مصر في السنة الحالية.

وذكر فريد في لقاء مع تلفزيون العربية أن الشركات المتوقع طرحها تعمل في قطاعات ”المالية والتعليم والبتروكيماويات والعقارات.. هناك ثلاث شركات قدمت طلبات رسمية.

ووفقا لبيانات البورصة، يبلغ عدد الشركات المقيدة في بورصة مصر وبورصة النيل للشركات الصغيرة نحو 270 شركة ويبلغ عدد المستثمرين من أصحاب “الأكواد” التي تتيح حق التعامل في السوق نحو 500 ألف مستثمر لكن عدد المستثمرين النشطين فعليا في السوق بين 80 ألفا و100 ألف مستثمر فقط.

وكان وزير المالية المصري عمرو الجارحي، أبلغ رويترز في يناير الماضى أن بلاده تسعى لطرح ما بين 8 و 10 شركات حكومية في سوق المال خلال 18 شهرا.

وذكرت وكالة رويترز إن الرئاسة أعلنت في يناير 2016 أن مصر ستطرح حصصا في الشركات والبنوك الحكومية ”الناجحة“ في البورصة خلال الفترة المقبلة.

كان آخر طرح لشركات حكومية في البورصة عام 2005 حين بيعت أسهم المصرية للاتصالات وأموك وسيدي كرير للبتروكيماويات.