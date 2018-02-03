فريد خميس : 6 عناصر تحدد وجهة المستثمر لأي دولة

دعاء حسني حدّد محمد فريد خميس، رئيس الاتحاد المصري لجمعيات المستثمريين، 6 عناصر يقيّم بها المستثمر وجهة استثماره لأي دولة، مؤكدًا أن جميعها تتوافر في مصر.وأوضح، خلال كلمته بمؤتمر الاستثمار الثالث الذى انطلق، مساء اليوم السبت، أن العناصر الستة تتمثل في: الاستقرار السياسي والا

دعاء حسني





حدّد محمد فريد خميس، رئيس الاتحاد المصري لجمعيات المستثمريين، 6 عناصر يقيّم بها المستثمر وجهة استثماره لأي دولة، مؤكدًا أن جميعها تتوافر في مصر.

وأوضح، خلال كلمته بمؤتمر الاستثمار الثالث الذى انطلق، مساء اليوم السبت، أن العناصر الستة تتمثل في: الاستقرار السياسي والاقتصادي ثم الاجتماعي، وهذا متوفر في مصر، أما العنصر الثاني فهو حجم السوق، ومصر تمتلك سوقًا ضخمة تمتد لقرابة 2 مليار مستهلك بالنظر إلى الاتفاقيات الموقّعة مع 19 دولة عربية، فضلًا عن الاتفاقيات مع إفريقيا وأوروبا وأمريكا.

وتابع: أما العاملان الثالث والرابع فيتمثلان في فرص الاستثمار، وهى متوفرة في مصر وبلا حدود، وملاءمة تكلفة إنشاء وتشغيل المشروع، وهذا أيضًا متاح بالسوق المحلية.

ويضيف خميس أن العامل الخامس هو سهولة أداء الأعمال وتجنب البيروقراطية، وقد شهد هذا تحسنًا كبيرًا في السوق المصرية، وتعمل وزارة الصناعة على إنهاء آخر إجراء يتعلق بالتراخيص الصناعية.

أما العامل السادس والأخير فيقول خميس إنه يتمثل في حوافز الاستثمار، وهي تتوافر في المشروعات التي تقام بمحافظات الصعيد.