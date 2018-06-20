فريد خميس : على الدولة ترشيد الإنفاق والامتناع عن شراء أصول لمدة 3 سنوات

أحمد اللاهونى طالب الاتحاد المصرى لجمعيات المستثمرين، الحكومة بمواجهة تزايد العجز بالموازنة العامة فى المدى القصير من خلال إقرار هيكل جديد لضريبة القيمة المضافة، لزيادتها على السلع والخدمات التى لا تمس ذوى الدخول المحدودة. ودعا محمد فريد خميس، رئيس الاتحاد، خلال كلمته باجتماع مجلس إدا

أحمد اللاهونى





طالب الاتحاد المصرى لجمعيات المستثمرين، الحكومة بمواجهة تزايد العجز بالموازنة العامة فى المدى القصير من خلال إقرار هيكل جديد لضريبة القيمة المضافة، لزيادتها على السلع والخدمات التى لا تمس ذوى الدخول المحدودة.

ودعا محمد فريد خميس، رئيس الاتحاد، خلال كلمته باجتماع مجلس إدارة اتحاد المستثمرين اليوم، لوضع روشتة علاج لمرحلة الإصلاح الاقتصادى، الحكومة إلى ترشيد الإنفاق من خلال الامتناع عن شراء أي أصول لمدة 3 سنوات؛ أسوة بتجارب إيطاليا وأمريكا وفرنسا واليونان.

كما طالب رئيس الاتحاد بضرورة القضاء على التهريب الكلى والجزئى، وترشيد الدعم بأنوعه وتأكيد استمراره وضمان وصوله لمستحقيه.