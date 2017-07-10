فريد خميس: على التجار احتساب زيادة ارتفاع الوقود فقط

أحمد اللاهونيطالب محمد فريد خميس، رئيس اتحاد جمعيات المستثمرين، التجار والمصنعين ومقدّمى الخدمة باحتساب الزيادة الفعلية فقط فى الأسعار، والناجمة عن ارتفاع الوقود.ورفعت الحكومة، الأسبوع الماضي، أسعار المحروقات بنسب تراوحت بين 40 و100%، وتعريفة الكهرباء بنسب متفاوتة حسب الاستهلاك، كما رفعت لجنة

أحمد اللاهوني

طالب محمد فريد خميس، رئيس اتحاد جمعيات المستثمرين، التجار والمصنعين ومقدّمى الخدمة باحتساب الزيادة الفعلية فقط فى الأسعار، والناجمة عن ارتفاع الوقود.





ورفعت الحكومة، الأسبوع الماضي، أسعار المحروقات بنسب تراوحت بين 40 و100%، وتعريفة الكهرباء بنسب متفاوتة حسب الاستهلاك، كما رفعت لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض لتسجل 18.75% للإيداع، و19.75% للإقراض؛ بهدف كبح معدلات التضخم، والحفاظ على القيمة الشرائية للعملة المحلية.

وشدد خميس، خلال كلمته بمؤتمر الاتحاد، اليوم، على ضرورة ترشيد استخدام المحروقات حتى يتمكن الصناع من امتصاص الجزء الأكبر من هذه الزيادة ومن ثم المحافظة على استقرار الأسعار.