فريد: خاطبنا الحكومة لدعم مبادرة مصر تصنع

الصناعة ترسل موافقة على رعاية المبادرة وتستهدف خفض العجز التجارى عمر سالم قال حسام فريد رئيس مجموعة «الوايلر فريد للطلمبات»، ورئيس مجلس الأعمال المصرى الكينى، وعضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات، إن الاتحاد خاطب الجهات الحكومية المختلفة لدعم مبادرة "مصر تصنع". وأشار فريد

الصناعة ترسل موافقة على رعاية المبادرة وتستهدف خفض العجز التجارى





عمر سالم

قال حسام فريد رئيس مجموعة «الوايلر فريد للطلمبات»، ورئيس مجلس الأعمال المصرى الكينى، وعضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات، إن الاتحاد خاطب الجهات الحكومية المختلفة لدعم مبادرة “مصر تصنع”.

وأشار فريد فى تصريحات لـ”المال”، إلى أن وزارة التجارة والصناعة أرسلت موافقتها على رعاية المبادرة وتدعيمها خلال الفترة المقبلة، مشيراً إلى أن إطلاق المبادرة سيكون بعد شهر رمضان المبارك.

وأوضح أن كل الشركات والمصانع من المرتقب أن تشارك فى المبادرة والتى تستهدف زيادة نسبة المكون المحلي بالإضافة إلى العمل على خفض العجز التجارى، مشيراً إلى أن صادرات مصر ارتفعت بنحو مليار دولار بنهاية 2016 إلى جانب انخفاض الواردات.

وقال إنه سيتم البدء فى 4 قطاعات هى الأكثر مرونة للتطور وهى الصناعات الهندسية، والكيماوية، والغزل والنسيج، بالإضافة إلى صناعة مواد البناء، لافتا إلى أن هناك قبولا وترحيبا من أغلب المصانع لتنفيذ وإنجاح تلك المبادرة، والتى ستسهم فى جذب الاستثمار الأجنبي وزيادة التصنيع المحلي.

وأعلن المهندس محمد السويدي، رئيس اتحاد الصناعات، أنه سيتم البدء فى تنفيذ مبادرة مصر تصنع بعد شهر رمضان المقبل.

وأوضح السويدي خلال مؤتمر صحفي اليوم، أن المبادرة ستكون لتعميق الصناعة المحلية وتستهدف عدة محاور، منها المساهمات فى تقليل العجز بالميدان التجارى، وتعميق وتطوير نسب التصنيع المحلي فى المنتجات المصرية.

وأكد أن المبادرة تهدف لخلق قاعدة صناعية مصرية قادرة على التصدير للخارج، وخلق لغة الحوار ووسيلة تواصل بين المصنعين بداية من المشروعات متناهية الصغر والصغيرة، وتداول الخبرات من خلال البحث والتطوير، ورفع كفاءة المصنع المصري.