فريد: تنويع الخيارات الاستثمارية يتصدر خطط البورصة

المال- خاص أكد محمد فريد رئيس البورصة المصرية أن خطط إدارة البورصة خلال الفترة المقبلة تستهدف تنويع الخيارات الاستثمارية أمام جميع فئات المستثمرين عبر إتاحة وتفعيل المزيد من الأدوات والمنتجات المالية. وتابع في كلمته بمؤتمر نظمته الجمعية المصرية البريطانية للأعمال: "التعامل في الب

المال- خاص

أكد محمد فريد رئيس البورصة المصرية أن خطط إدارة البورصة خلال الفترة المقبلة تستهدف تنويع الخيارات الاستثمارية أمام جميع فئات المستثمرين عبر إتاحة وتفعيل المزيد من الأدوات والمنتجات المالية.

وتابع في كلمته بمؤتمر نظمته الجمعية المصرية البريطانية للأعمال: “التعامل في البورصة ليست حكرا على الأغنياء أو أصحاب الثروات، فهي وعاء إدخاري واستثماري طويل الأجل، وهو ما نعمل عليه عبر تصويب الصورة الذهنية الخاطئة لدي المصريين”.

وقال رئيس البورصة إن قدرة البورصة عَلى تعبئة المدخرات لتدبير التمويل اللازم للنمو، يرتبط بشكل وثيق بدرجة الوعي المالي للمجتمع.

وأكد أن التحدي الأكبر أمام نمو سوق المال هو ضعف الوعي المالي لدي المجتمع، لما لذلك من آثر سلبي على محدودية عدد الشركات المقيدة وتواضع أحجام التداول وضعف عدد المتعاملين.