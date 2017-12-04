فريد: تلقينا عدة عروض لإنشاء صناديق مؤشرات

أسماء السيد:كشف محمد فريد، رئيس البورصة المصرية، عن اهتمام عدد من المتعاملين بسوق المال لإنشاء صناديق مؤشرات.وأضاف خلال كلمته بمؤتمر الـ"CEOs" المنعقد لليوم الثاني على التوالي، أن البورصة تلقت عدة عروض بشأن إنشاء صناديق مؤشرات إضافية، دون ذكر تفاصيل.الحكومة لا تتباطأ بطرح الشركات ولكن تركز على

أسماء السيد:

كشف محمد فريد، رئيس البورصة المصرية، عن اهتمام عدد من المتعاملين بسوق المال لإنشاء صناديق مؤشرات.

وأضاف خلال كلمته بمؤتمر الـ”CEOs” المنعقد لليوم الثاني على التوالي، أن البورصة تلقت عدة عروض بشأن إنشاء صناديق مؤشرات إضافية، دون ذكر تفاصيل.

الحكومة لا تتباطأ بطرح الشركات ولكن تركز على تأهيلها

وأوضح فريد أنه لا يعتقد أن تتباطأ الحكومة في تنفيذ برنامج الطروحات الحكومية في البورصة، مرجحا أن يكون السبب بعدم الطرح حتى الآن هو تجهيز الشركات للطرح فقط.

وتابع أن الحكوكة تعمل على تجهيز شركة إنبي للبترول ليتم طرحها في البورصة خلال الفترة المقبلة.