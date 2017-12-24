فريد: القوات المسلحة ماضية بكل قوة لاقتلاع الإرهاب من سيناء

بدور إبراهيمالتقى الفريق، محمد فريد رئيس أركان حرب القوات المسلحة عدداً من قادة وضباط القوات المسلحة المرشحين لتولى الوظائف القيادية على المستويات المختلفة. ونقل الفريق، محمد فريد تحية وتهنئة الرئيس، عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة والفريق أول، صدقى صبحى القائد

بدور إبراهيم

التقى الفريق، محمد فريد رئيس أركان حرب القوات المسلحة عدداً من قادة وضباط القوات المسلحة المرشحين لتولى الوظائف القيادية على المستويات المختلفة.

ونقل الفريق، محمد فريد تحية وتهنئة الرئيس، عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة والفريق أول، صدقى صبحى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى إلى القادة الجدد متمنيين لهم التوفيق والنجاح فى أدائهم لمهامهم المستقبلية فى قيادة وحدات وتشكيلات القوات المسلحة بكافة تخصصاتها.

وأكد رئيس الأركان أن القوات المسلحة ماضية بكل قوة فى تنفيذ مواجهة شاملة لإقتلاع جذور الإرهاب من سيناء وتهيئة المناخ الملائم للإستقرار والتنمية لأبنائها ، والتى تقع مسئولية تحقيقها على كل فرد من رجال القوات المسلحة.

وشدد على أن الظروف والتحديات التى تواجهها مصر تفرض الإحتفاظ بأعلى مستويات اليقظة والإستعداد والتدريب الجيد للفرد المقاتل علمياً وبدنياً ومعنوياً ، والتواصل الدائم والمستمر مع كافة المرؤوسين بإعتبارهم الركيزة الأساسية التى تعتمد عليها القوات المسلحة.

وأشار إلى حرص القيادة العامة على الإهتمام بمنظومة إعداد وإختيار القادة على كافة المستويات لتكون قادرة على تنفيذ المهام بفكر متطور ووفقاً لأسس علمية دقيقة تتناسب مع تطور المهام والمسئوليات المكلفين بها .

وطالبهم بمواصلة البحث والإطلاع فى مجالات المعرفة العسكرية والمدنية التى تعينهم على أداء مهامهم على الوجه الأمثل ، والتمسك بالإنضباط العسكرى والمبادئ والمثل العليا للعسكرية المصرية لتظل القوات المسلحة بعطاء أبنائها وتضحياتهم نموذجاً فريداً للإنضباط والإلتزام والعمل من أجل مصر وشعبها.

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