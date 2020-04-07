فريد الطوبجي يتعهد بالإبقاء على العاملين بـ«البافارية» دون المساس بامتيازاتهم

أكد فريد الطوبجى، رئيس مجلس ادارة المجموعة البافارية للسيارات وكلاء بى إم دابليو ومينى، للعاملين أن العنصر البشرى هو أهم عنصر فى نجاح أي مؤسسة أو دولة.

ووجه الشكر للعاملين فى القطاعات المختلفة للمجموعة البافارية التى تضم عددا من الشركات على ما أنجزوه خلال الثمانية عشر عاماً الماضية.

وتابع: إنه بفضل العاملين وما حققوه من إنجازات، والتى لم يتوقعها أحد من قريب أو بعيد، جعل البافارية من كبرى الشركات، ليست على مستوى مصر فقط، بل الشرق الأوسط، وهو ما تحاكى به الصديق والمنافس – على حد تعبيره.

وقال الطوبجى للعاملين: انه من هنا جاء دورنا لمساندتكم فى ظل الظروف الصعبة الحالية.

متعهداً بالبقاء على كل العاملين فى البافارية بشركاتها التابعة.

مضيفاً ان المجموعة ستحتفظ بكل دخول موظفيها الشهرية بخلاف المميزات المتبعة بالشركات دون تغيير بغض النظر عن المستهدفات وذلك فى ظل الظروف القهرية التى يمر بها العالم اجمع.

وتابع الطوبجى أن مكتبه وهاتفه مفتوحان أمام كل العاملين، والذى أعتبرهم زملاء فى العمل، وذلك سواء لحل مشكلاتهم فى العمل او حتى المشاكل الخاصة.

واضاف للعاملين قائلاً: إننى على ثقة باننا سنعبر هذه المحنة معاً، وسنعود أقوى بكثير على حد تعبيره.

