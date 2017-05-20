فريد الديب : العادلي مازال داخل مصر.. ولا أعلم مكانه

عمرو أديب: العادلى لم يكن تحت حراسة الشرطة قبل هروبهأحمد الدسوقىقال الإعلامى عمرو أديب، نقلاً عن المحامى فريد الديب، محامى حبيب العادلى وزير الداخلية الأسبق، إن موكله مازل بمصر ولم يسافر خارج البلاد بعد هروبه ولم يعلم مكانه على الإطلاق.وأشار أديب خلال برنامجه كل يوم، إلى أن حبيب العادلى لم يكن

عمرو أديب: العادلى لم يكن تحت حراسة الشرطة قبل هروبه



أحمد الدسوقى

قال الإعلامى عمرو أديب، نقلاً عن المحامى فريد الديب، محامى حبيب العادلى وزير الداخلية الأسبق، إن موكله مازل بمصر ولم يسافر خارج البلاد بعد هروبه ولم يعلم مكانه على الإطلاق.

وأشار أديب خلال برنامجه كل يوم، إلى أن حبيب العادلى لم يكن تحت حراسة الشرطة، وبذلك فإن الشرطة ليست مسئولة عن هروبه مثلما قال محاميه.

وكانت نيابة أول أكتوبر قد استمعت إلى أقوال الصحفية إلهام شرشر زوجة، وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلى، حول واقعة هروبه، بعدما طلبت نيابة وسط القاهرة الكلية سرعة القبض عليه، لتنفيذ الحكم الصادر ضده من محكمة جنايات القاهرة بسجنه 7 سنوات بتهمة الاستيلاء على المال العام.

والجدير بالذكر أن محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار حسن فريد قد قضت بالسجن المشدد 7 سنوات بحق حبيب إبراهيم العادلى، ونبيل سليمان، وأحمد عبد النبى، وإلزامهم برد مبلغ 195 مليونا و936 ألف جنيه وتغريمهم، مبلغ 195 مليونا و936 ألف جنيه.