فريد: الاستثمارات المتوافقة مع معايير الاستدامة تحقق عائدا أكبر

منى عبدالباري ومصطفى طلعت: قال محمد فريد رئيس مجلس إدارة البورصة المصرية، إن المشروعات المتوافقة مع معايير الاستدامة تحقق عائد أكبر من تلك التي لا تتوافق مع معايير التنمية المستدامة. وأوضح فريد، خلال كلمته في اليوم الثاني بالمؤتمر السنوي الحادي والعشرين لاتحاد البورصات الإفريقية، الذي تستضيفه القا

منى عبدالباري ومصطفى طلعت:

قال محمد فريد رئيس مجلس إدارة البورصة المصرية، إن المشروعات المتوافقة مع معايير الاستدامة تحقق عائد أكبر من تلك التي لا تتوافق مع معايير التنمية المستدامة.

وأوضح فريد، خلال كلمته في اليوم الثاني بالمؤتمر السنوي الحادي والعشرين لاتحاد البورصات الإفريقية، الذي تستضيفه القاهرة، أن مفهوم البورصات المستدامة أصبح ضمن اهتمامات وأهداف البنك الدولي والأمم المتحدة، موضحا أن المفهوم لم يقتصر على العمل الخيري فقط لكن أصبح اهتمام كبير بالعائد المالي للتوافق مع معايير التنمية المستدامة.

وأشار رئيس مجلس إدارة البورصة المصرية إلى أنه يجب حساب العائد على المخاطر بدقة للمؤسسات المستدامة، بحيث لا يختلف كثيرا عن نظيره من العوائد الاستثمارية في القطاعات الأخرى.

وأكد فريد أن البورصة المصرية لها إسهامات مهمة فى هذا المجال، مثل تدشين مؤشر خاص للمسؤولية المجتمعية، كما انضمت إلي الكثير من المبادرات العالمية للتنمية المستدامة، إضافة إلى تدشين الاتحاد الإفريقي للبورصات للجنة مختصة بالتنمية المستدامة للتواصل المستثمر مع المؤسسات المالية العالمية المعنية بهذا الشأن.

يشار إلى أن البورصة المصرية أنشأت مؤسسة البورصة المصرية للتنمية المستدامة، وذلك كرغبة في توحيد الجهود والأنشطة المجتمعية للأطراف المعنية والعاملين فى سوق المال بدلاً من تداخل هذه الجهود بعضها البعض مع قيادة وتوجيه القطاع الخاص المقيد بالبورصة للتوجه إلى المزيد من الاستدامة.