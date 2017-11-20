فريد: الأمية المالية تعوق الاستفادة من البورصة

المال - خاص: ألقى محمد فريد، رئيس البورصة المصرية، اليوم الإثنين، الكلمة الافتتاحية لأعمال الدورة الحادية والعشرين لمؤتمر اتحاد البورصات الأفريقية، الذي تستضيفه القاهرة لمدة يومين، بحضور عدد من رؤوساء سوق المال بالقارة السمراء، ومديرى أكبر المؤسسات الاستثمارية. أكد فريد في كلمته أن القارة تح



المال – خاص:



ألقى محمد فريد، رئيس البورصة المصرية، اليوم الإثنين، الكلمة الافتتاحية لأعمال الدورة الحادية والعشرين لمؤتمر اتحاد البورصات الأفريقية، الذي تستضيفه القاهرة لمدة يومين، بحضور عدد من رؤوساء سوق المال بالقارة السمراء، ومديرى أكبر المؤسسات الاستثمارية.

أكد فريد في كلمته أن القارة تحظى بفرص ومصادر هامة لم تستغل بعد، ومن المتوقع أن تمتلك أكبر عدد من القوى العاملة بحلول 2035، كما تضاعف حجم الاقتصاد الأفريقي 3 مرات منذ عام 2000، وتشير التوقعات إلى أن 3 اقتصادات أفريقية تدخل ضمن قائمة أكبر 30 اقتصادا فى العالم بحلول 2050.

وأضاف أن الدول الأفريقية لم تحصل على مكانتها التي تستحقها، رغم أنها تمثل 6.7% من إجمالي الناتج المحلي من الأسواق الناشئة، و2.8% من إجمالي الناتج المحلي بالأسواق العالمية، وباستثناء جنوب أفريقيا لا يتجاوز وزن القارة 0.13٪ في مؤشر MSCI للأسواق الناشئة.

وشدد فى بيان صحفى حصلت “المال” على نسخة منه، على أن اقتصاديات القارة الأفريقية تحتاج لإصلاحات تمكنها من النهوض والتعبير عن إمكانياتها، وأكد على ضرورة تطبيق الإصلاحات الاقتصادية الهامة في الدول الأفريقية لتحقيق تلك الخطوة.

كما شدد على أن أسواق المال الأفريقية تحتاج إلى مزيد من العمل لتقوم بدورها في دعم اقتصاد دولها، مع دعم دور التكنولوجيا المالية، وضرورة القضاء على الأمية المالية.

وفي نهاية كلمته، استعرض “فريد” عددا من الركائز التي ينبغي أن تشكل أهداف العمل المستقبلى، وهى أولاً التعريف بدور أسواق رأس المال، وتعزيز الاعتماد عليها في تعبئة الموارد وتدبير التمويلات، وثانياً تبني التكنولوجيا المالية من أجل دفع عجلة التطوير، والبحث عن سبل دمج التكنولوجيا المالية مع نماذج الأعمال الحالية، ما يساعد على أن تقفز بلداننا إلى عصر تكنولوجى جديد.

وتطرق إلى العامل الثالث وهو محو الأمية المالية والإدماج بشكل أفضل، بهدف زيادة المدخرات ومكافحة الفقر، لما له من أهمية في تعبئة الموارد، وزيادة معدلات المشاركة في التنمية، ورابعاً تضمين الاقتصاد الموزاي والنمو الشامل، لأن ما لا يمكن قياسه لا يمكن إصلاحه، مشيرا إلى أن الاقتصاد الموزاي يمثل 60% في بعض البلدان الأفريقية، وقال: أرى وجود ضرورة لتعزيز الشمول المالي باعتباره معيارا داعما يضفي الطابع الرسمي على اقتصادنا.

