فريد: اجمالي التمويل الممنوح من الجهات الخاضعة لرقابة الهيئة سجل 560.1 مليار جنيه خلال 2022

قال الدكتور محمد فريد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إن اجمالي قيمة التمويل من خلال الجهات الخاضعة لرقابتها حوالي ٥٦٠.١ مليار جنيه خلال العام الماضي ٢٠٢٢ .

وأوضح خلال المؤتمر الصحفي المنعقد الآن، إن اصدرات الأسهم مثلت النسبة الاكبر من القيمة الاجمالية، بحوالي ٥٤.٤% يليها قيمة عقود التأجير التمويل بحيث بلغت ١٥.٧%، ثم ثالثا إجمالي إصدارات الأوراق المالية ذات الدخل الثابت بنسبة ٩.٥% .

تلاها ارصدة التمويل متناهي الصغر التي تمثل ٧.١% من اجمالي التمويل الممنوح، يليه الأوراق المخصمة بنسبة ٥.٦% ثم قيمة التمويل الاستهلاكي بنسبة ٥.٣% ويمثل نشاط التمويل العقاري النسبة الأقل النسبة الأقل من إجمالي حجم التمويل الممنوح والتي تبلغ ٢.٤% .

كتب : أحمد على وأسماء السيد وسهيلة أحمد