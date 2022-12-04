فريد : أحجام التداول في البورصة ارتفعت لحوالي 1.5 مليار جنيه وزيادة أعداد الشركات كبيرة الحجم أبرز المستهدفات

قال الدكتور محمد فريد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إن متوسط إحجام التداول في البورصة المصرية ارتفع خلال الفترة الأخيرة من حوالي 500 مليون جنيه لتصل إلي 1.5 مليار بدعم مجموعة من العوامل .

ولفت خلال اللقاء الذي تم تضمنه مؤتمر الرؤساء التنفيذين الثامن، إلي أن الرقابة المالية تبذل جهودا كبيرة لتنمية أسواق المال والمشتقات بشكل عام بهدف التطوير ورفع الكفاءات .

وأوضح أن زيادة أحجام الشركات المقيدة كبيرة الحجم أبرز المستهدفات خلال الفترات المقبلة بما يحقق التوازي في تركز الكيانات على المؤشر الرئيسي .

وتنظم شركة «المال جى تى إم» مؤتمر الرؤساء التنفيذيين الثامن 2022 CEOs Thoughts يومى 4 و5 ديسمبر الجاري، بمشاركة مجموعة من الوزراء ورجال الأعمال والمال والمسئولين والمصرفيين والاقتصاديين، وتنعقد نسخة العام الجارى تحت عنوان «عام التحديات الكبرى».

ومن ضمن المسئولين البارزين الذين سيفتتحون المؤتمر الدكتور محمد معيط وزير المالية، وأحمد عيسى وزير السياحة والآثار، والدكتور محمد فريد رئيس هيئة الرقابة المالية.