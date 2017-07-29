فريدة عثمان تفوز ببرونزية بطولة العالم للسباحة

علي المصريحققت السبّاحة المصرية فريدة عثمان إنجازًا تاريخيًّا، بعدما أصبحت أول سبّاحة مصرية تحصل على ميدالية في بطولة العالم، عقب تتويجها بالبرونزية في البطولة المقامة حاليًّا في بودابست بالمجر، وأصبحت ‏أول سبّاحة في تاريخ مصر تقف على منصة تتويج البطولة.وحصلت فريدة عثمان على الميدالية البر

علي المصري

حققت السبّاحة المصرية فريدة عثمان إنجازًا تاريخيًّا، بعدما أصبحت أول سبّاحة مصرية تحصل على ميدالية في بطولة العالم، عقب تتويجها بالبرونزية في البطولة المقامة حاليًّا في بودابست بالمجر، وأصبحت ‏أول سبّاحة في تاريخ مصر تقف على منصة تتويج البطولة.





وحصلت فريدة عثمان على الميدالية البرونزية بفارق جزء من الثانية عن صاحبة المركز الثاني، فيما فازت السويدية سارة سيوستروم بميداليتها الذهبية الثانية، اليوم السبت، في منافسات سباق 50 متر فراشة للسيدات، ببطولة العالم للسباحة.

وحققت سيوستروم رقمًا قياسيًّا للبطولة بعدما قطعت مسافة السباق في 60ر24 ثانية متفوقة على الهولندية رانومي كروموفيديويو التي جاءت في المركز بـ78ر0 ثانية.