فريدة عثمان.. تصنع تاريخ مصر في السباحة

وكالات:بدت فريدة عثمان، غير مستوعبه لفوزها بالميدالية البرونزية في سباق 50 متر فراشة، ببطولة العالم للسباحة، أمس السبت فى المجر، وهو ما ظهر من أول تعليق لها على الإنجاز.سجلت فريدة 25.39 ثانية، وهو رقم قياسي أفريقي، احتلت به المركز الثالث بفارق ضئيل خلف الهولندية رانومي كروموفدجويو، صاحبة المر





وكالات:





بدت فريدة عثمان، غير مستوعبه لفوزها بالميدالية البرونزية في سباق 50 متر فراشة، ببطولة العالم للسباحة، أمس السبت فى المجر، وهو ما ظهر من أول تعليق لها على الإنجاز.

سجلت فريدة 25.39 ثانية، وهو رقم قياسي أفريقي، احتلت به المركز الثالث بفارق ضئيل خلف الهولندية رانومي كروموفدجويو، صاحبة المركز الثاني، التي سجلت 25.38 ثانية، ونالت السويدية سارة شيوستروم، الميدالية الذهبية بزمن بلغ 24.60 ثانية.

وكتبت فريدة “22 عاما”، في صفحتها على موقع التواصل فيس بوك: “فعلتها.. هذه الميدالية من أجل مصر”، ورغم دهشتها بدا أن السباحة المصرية التي تدرس في الولايات المتحدة، توقعت أن تحقق شيئا قبل السباق، إذ كتبت مخاطبة متابيعها على فيس بوك: “سأسعد حقا بأن تتاح لكم الفرصة جميعا لمشاهدة هذه اللحظة التاريخية بالنسبة لمصر”. وتابعت:”سأبذل قصارى جهدي لجعلكم تشعرون بالفخر، أنتم ومصر بأسرها”.

قال الاتحاد الدولي للسباحة في صفحته على فيس بوك: “صنعت فريدة عثمان تاريخا الآن، منحت مصر أول ميدالية في تاريخها ببطولة العالم.. أحسنتي يا فريدة”، وعجزت السباحة المصرية، في وقت لاحق عن بلوغ نهائي سباق 50 متر حرة، بينما سجلت شيوستروم رقما قياسيا عالميا بلغ 23.67 ثانية، في الدور قبل النهائي، لكن هذا لم يمنع السباحة المصرية السابقة لمياء نبيل، من الإشادة بما حققته فريدة، وقالت:”هذا إنجاز مصري رائع وغير مسبوق في بطولات العالم للسباحة للكبار”.

تعويض عن إخفاقات الأولمبياد



يمثل المركز الثالث الذي حققته السباحة المصرية، تكليلا لمجهودها على مدار سنوات، وسيعوضها عن إخفاقها المتكرر في الألعاب الأولمبية، وفشلت السباحة المصرية الشابة، في التأهل لنهائي سباق 100 متر فراشة في أولمبياد ريو دي جانيرو، بعد أن أخفقت في تحسين رقمها في الدور قبل النهائي.

ورغم حصولها على سبع ميداليات ذهبية في الألعاب العربية، في قطر عام 2011، فإنها فشلت في التأهل لنهائي سباق 50 متر حرة، في أولمبياد لندن في العام التالي، لكن فريدة تمتلك سجلا جيدا في البطولات التي شاركت فيها بعيدا عن الأولمبياد.

وكانت أصغر سباحة مصرية وعربية تفوز بسباق 50 متر فراشة، في الألعاب العربية في مصر عام 2007، وحققت بعد ذلك العديد من النتائج اللافتة، واستطاعت تحطيم الرقم العالمي للناشئات في سباق 50 متر فراشة في بطولة العالم للشباب، في ليما عام 2011، وقالت السباحة السابقة لمياء، قبل أولمبياد ريو العام الماضي، إن أداء فريدة يتطور “بشكل مذهل”، وأضافت: “سيكون بإمكانها الحصول على ميدالية، في طوكيو 2020.”