فريدة الشوباشى ضيفة 90 دقيقة.. الليلة

أحمد حمدي تستضيف الإعلامية جيهان لبيب، مقدمة برنامج 90 دقيقة بقناة المحور الفضائية، فى الثامنة مساء اليوم الأحد، الكاتبة الصحفية فريدة الشوباشى، للحديث عن فترات حكم عبد الناصر والسادات ومبارك والإخوان والرئيس عبد الفتاح السيسى. وتكشف فريدة خلال الحوار أسباب…

أحمد حمدي

تستضيف الإعلامية جيهان لبيب، مقدمة برنامج 90 دقيقة بقناة المحور الفضائية، فى الثامنة مساء اليوم الأحد، الكاتبة الصحفية فريدة الشوباشى، للحديث عن فترات حكم عبد الناصر والسادات ومبارك والإخوان والرئيس عبد الفتاح السيسى.

وتكشف فريدة خلال الحوار أسباب اتهامها للشيخ محمد متولى الشعراوى والسلفيين بإثارة الفتن فى المجتمع، كما ترصد لماذا ترى تعدد الزوجات “حرام”، وعدم فرضية الحجاب، وحقيقة تشبيهها النقاب بـ”التوك توك”.

وترصد فريدة الشوباشى خلال الحوار طرق تلقى الأحزاب السياسية تمويلات من الخارج، وكيف يؤثر ذلك على أداء هذه الأحزاب؟.

وخلال الحوار ستوجه فريدة الشوباشى مجموعة من الرسائل لشباب منتدى العالم، والمهندس شريف إسماعيل، والدكتور على عبد العالم، واللاعب الدولى محمد صلاح، والكاتب الكبير محمد حسنين هيكل، والدكتور أحمد الطيب، والشيخ خالد الجندى والدكتور خالد منتصر.