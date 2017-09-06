فريتال اليابانية تطرح 4 هواتف ذكية

المال ـ خاص تعتزم شركة «فريتال» اليابانية للهواتف المحمولة، طرح 4 موديلات جديدة من أجهزة السمارت فون بالسوق المحلية خلال أيام. وقال أحمد قنديل، المدير الاقليمى للشركة بمصر، إن أسعار الموديلات الجديدة تتراوح بين 700 و1800 جنيه، موضحا أن الهاتف الأول هو «آى بلس» المزود بشاشة

المال ـ خاص

تعتزم شركة «فريتال» اليابانية للهواتف المحمولة، طرح 4 موديلات جديدة من أجهزة السمارت فون بالسوق المحلية خلال أيام.

وقال أحمد قنديل، المدير الاقليمى للشركة بمصر، إن أسعار الموديلات الجديدة تتراوح بين 700 و1800 جنيه، موضحا أن الهاتف الأول هو «آى بلس» المزود بشاشة 4 بوصات ويتيح خدمات الجيل الثالث للاتصالات 3G بسعر 700 جنيه.

وأكد قنديل لـ«المال» أن الجهاز الثانى هو «آى تو بلس» بشاشة 5.5 بوصة، وخدمات الـ3G بسعر 1500 جنيه، بجانب هاتفين آخرين مزودين بخدمات الاتصال بالجيل الرابع، أحدهما «كريورى 4» بسعر 1800 جنيه، والآخر «آى ثرى» وسعره يدور بين 1500 و1600 جنيه.

وتأسست «فريتال اليابانية» لإنتاج الهواتف الذكية فى عام 2012، بواسطة فريق عمل يضم خبراء من شركات ديل، ومايكروسوفت، وآبل، وموتورولا، وأعلنت عن بدء أعمالها بالسوق المحلية فبراير 2017، وأكدت الشركة فى حوار سابق لـ«المال»، أنها تخصص %25 من إجمالى استثماراتها عالميًّا لمنطقة الشرق الأوسط، على أن تصبح مصر محطة الانطلاق للتوسع فى دول المنطقة، وتعاقدت مع «يونيكوم» حينها كوكيل حصرى لمنتجاتها.