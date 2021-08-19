فريال أشرف عن دور المرأة في المجتمع: «البنت مكانها مش في المطبخ»

ردت فريال أشرف على حديث الإعلامي أحمد شوبير بعد تتويجها بالميدالية الذهبية في الأولمبياد

تحدثت فريال أشرف ، صاحبة الميدالية الذهبية في لعبة الكاراتية بدورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2020، عن الإنجازات التي حققتها أبطال مصر خلال البطولة الأخيرة، وتحقيقها للميدالية الذهبية، وصديقاتها جيانا فاروق وملاك هدايا بتحقيقهن للميدالية البرونزية.

وردت فريال أشرف على حديث الإعلامي أحمد شوبير بعد تتويجها بالميدالية الذهبية وحصد جيانا فاروق وملاك هدايا للميدالية البرونزية: «التتويجات دي بتقول إن البنات موجودة بقوة، وممكن نكون مظلومين عشان بنلعب ألعاب قتالية».

وأضافت: «إحنا متميزين وأثبتنا جدارتنا بالألقاب بتاعتنا، وباختصار البنات مش مكانهم المطبخ زي ما بيقولوا، البنات موجودين على الساحة ويقدروا يجيبوا ميداليات ويعملوا أي حاجة».

وتحدثت فريال أشرف عن زملائها في الكاراتية، قائلة: «الكاراتية المصري مميز ونقدر ننافس، كنا رايحين إحنا الخمسة نوصل للمباراة النهائية ونتوّج بالذهب، ولكن هي إرادة ربنا».

وتابعت: «علاقتنا جيدة جدًا ببعض في الفرقة، لأننا نمثل مصر، وبشوف إن المنظومة اللي عاوزة تنجح لازم يكون فيها ترابط».