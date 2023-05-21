فروق تقييم العملات تقفز بأرباح «موبكو» لـ 3.9 مليار جنيه خلال الربع الأول

اعتمد مجلس إدارة شركة مصر لإنتاج الأسمدة – موبكو مؤشرات نتائج الأعمال والقوائم ولمستقلة عن الربع الأول من عام 2023.

وحققت شركة مصر لإنتاج الأسمدة – موبكو، خلال الربع الأول من 2023، نمواً في صافي الأرباح بنسبة 93%، لتسجل 3.92 مليار جنيه مقابل 2.03 مليار جنيه خلال الربع الأول من 2022 .

وتراجعت إيرادات مصر لإنتاج الأسمدة – موبكو، 7%، خلال 3 أشهر لتسجل 1.5 مليار جنيه، مقابل 1.6 مليار جنيه خلال الفترة المقارنة.

واوضحت شركة مصر لإنتاج الأسمدة – موبكو، أن ارتفاع صافي الأرباح يعود إلى زيادة حصتها من توزيعات أرباح الشركة التابعة بنحو 901 مليون جنيه ، فضلا عن زيادة أرباح فروق تقييم العملات بنحو 1.3 مليار جنيه عن الفترة المقارنة.

واظهرت القوائم المالية المستقلة لشركة مصر لإنتاج الأسمدة – موبكو، تحقيق 2.08 مليار جنيه أرباح فروق ترجمة أرصدة بعملات أجنبية، مقابل 817.4 مليون جنيه خلال الفترة المقارنة.

جدير بالذكر أن شركة مصر لإنتاج الأسمدة – موبكو، سجلت خلال عام 2022، نمواً في صافي الأرباح بنسبة 148.7%، لتصل إلى 3.83 مليار جنيه مقابل 1.51 مليار جنيه خلال 2021 .