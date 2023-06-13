«فروق العملة» داعم أساسي لربحية «موبكو» في الربع الأول من 2023

مثّلت فروق العملة داعمًا أساسيًّا لربحية شركة “مصر لإنتاج الأسمدة- موبكو”، خلال الربع الأول من العام الحالي، وذلك نتيجة حالة الخفض التي شهدها الجنيه المصري، الفترة الماضية، وفقًا لرؤية بحوث “مباشر لتداول الأوراق المالية”.

وقالت “مباشر” إن أرباح “موبكو” المجمّعة ارتفعت على أساس سنوي، خلال الربع الأول من العام الحالي، بنحو 17%، وسجلت نحو 2.4 مليار جنيه، بعد خصم حقوق الأقلية، مما يعكس هامش صافي ربح قدره 48.2%.

ولفتت إلى أن ارتفاع إيرادات الفوائد كان ضمن العوامل التي دعّمت ربحية الربع الأول من العام الحالي، إذ صعد بأكثر من 4 أضعاف لتصل إلى 270.3 مليون جنيه، مدفوعة بارتفاع أسعار الفائدة على الودائع وأذون الخزانة.

وأوضحت أن رصيد النقدية لدى الشركة وما يعادلها بلغ نحو 14.1 مليار جنيه، خلال الربع الأول من العام الحالي، مقارنة مع 9.9 مليار جنيه بنهاية عام 2022.

وأشارت “مباشر” إلى انخفاض مصروفات الفوائد التمويلية بنسبة 79% على أساس سنوي إلى 6.3 مليون جنيه، في الربع الأول من العام الحالي 2023، حيث نجحت الشركة في سداد بقية القروض المستحَقة عليها بنهاية العام المالي 2022.