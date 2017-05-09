فروع جديدة وتخفيضات وحملات إعلانية.. خطط السلاسل لتنشيط المبيعات

❏ الهوارى: 750 مليون جنيه هدف «هايبر وان».. بنمو %35 ❏ حافظ: %300 زيادة مرتقبة فى إيرادات «كازيون».. وحملة إعلانية جديدة.. وإضافة 10 أفرع ❏ المتاجر تبدأ خصومات 10 و%40 على السلع ❏ «تنزيلات من «بيبسى» و«دومتى» و«مولفيكس» و«جهينة&

❏ الهوارى: 750 مليون جنيه هدف «هايبر وان».. بنمو %35

❏ حافظ: %300 زيادة مرتقبة فى إيرادات «كازيون».. وحملة إعلانية جديدة.. وإضافة 10 أفرع

❏ المتاجر تبدأ خصومات 10 و%40 على السلع

❏ «تنزيلات من «بيبسى» و«دومتى» و«مولفيكس» و«جهينة» و«المراعى»

دعاء حسنى

بدأت السلاسل والمحال التجارية، تنفيذ خططها لتعظيم إيراداتها خلال شهر رمضان، عبر إطلاق بعضها لعروض ترويجية لتنشيط المبيعات، وتوسع الأخرى فى سلاسل فروعها التابعة، لتغطى أوسع نطاق من المحافظات، وسط رهان منها على مضاعفة مبيعاتها خلال الشهر الكريم، انطلاقا من زيادة الطلب، وارتفاع الاستهلاك المتعارف عليه، وبخاصة على المواد الغذائية.

وترصد «المال» خطط السلاسل التى بدأ عدد منها فعليًا فى تنفيذها لتحقيق مستهدفاتها، وكان على رأسها سلسلة «كازيون» التى تستهدف زيادة مبيعاتها %300 عن شهر أبريل الماضى، وإضافة 10 فروع جديدة خلال الشهر الكريم، فيما يستعد “هايبر وان” لرفع مبيعاته بنسبة %35 خلال رمضان المقبل، وذلك عبر تنشيط المبيعات والمحافظة على سعر مخفض لأغلب بضائعه التى تحمل ذات العلامة التجارية «هايبر وان».

وكشف محمد الهوارى، رئيس مجلس إدارة شركة البستان العقارية مالكة العلامة التجارية «هايبر وان» لـ«المال»، عن أن السلسلة تستهدف زيادة مبيعاتها بنسبة %35 مقارنة برمضان من العام الماضى، لتصل إلى 750 مليون جنيه.

وتمتلك “هايبر وان” فرعين عاملين بالسوق إحدهما فى 6 أكتوبر، وتسعى إلى افتتاح فرعها الثالث قريبًا بمساحة 60 ألف متر على طريق القاهرة الإسكندرية الصحراوى، بالقرب من مدينة السلمانية بطاقة 1500 عامل.

ويؤكد أن رفع المبيعات المستهدف، سيحدث عبر العروض الترويجية المستمرة طوال العام، والتى يجريها “هايبر وان” على السلع التى تحمل علامتها التجارية، بالإضافة إلى العروض الترويجية من بعض شركات المواد الغذائية خلال هذا الشهر، فضلا عن العروض والأسعار المخفضة على سلع رمضان، مثل الياميش.

وتستحوذ السلاسل التجارية العاملة فى السوق المصرية مجتمعة على نسبة لا تتجاوز %10 من مبيعات التجزئة، ومن أبرزها «كارفور» و«سبينيس» و«هايبر وان» و«أولاد رجب» و«الهيثم» و«الراية» و«الفرجانى» و«بندا».

فيما يقول إسماعيل حافظ، رئيس قطاع التسويق بسلسلة «كازيون»، إنه سيفتتح بين 8 و10 أفرع جديدة خلال شهر رمضان، خاصة فى المحافظات مثل الصعيد بخلاف القاهرة والجيزة، وذلك ضمن خطة السلسة التوسعية للانتشار بفروعها على مستوى الجمهورية والوصول بها لـ 280 فرعا بنهاية 2017 مقابل 200 فرع حاليا.

ويعد «كازيون»، ثانى سلسلة متاجر فى التخفيضات فى مصر بعد سلسلة «بيم» التركية، وبدأ نشاطه فى مصر فى نوفمبر 2014 بمتجرين فقط، ووصل حاليا لقرابة 200 متجر فى أكثر من 12 محافظة، وما يتجاوز 1400 موظف، وتقوم متاجر التخفيضات على فكرة تقديم السلع المختلفة بأسعار أقل من السلاسل التجارية الكبيرة والصغيرة، بخلاف بعض الخصومات التى تعرضها بها تلك المتاجر من حين لآخر.

وأضاف أن “كازيون” تستهدف رفع مبيعاتها 3 أضعاف وبنسبة تقترب من %300 مقارنة بمبيعاتها أبريل الماضى، ووضعت لذلك خطة عبر فتح منافذ جديدة، وإطلاق عروض ترويجية بتخفيضات تتراوح بين 10 وحتى %35 على المواد الغذائية، وتصل لـ%40 فى منتجات مثل الأجهزة الكهربائية.

ولفت إلى أن العروض المقدمة بتخفيضات على السلع تساهم فيها السلسلة والشركات وأفضل العروض التى ينتظرها المستهلك تلك التى تقدم تخفيض على سعر السلعة نفسها افضل من الهدايا بمنتج آخر على السلعة، خاصة للمستهلكين الذين يفضلون التعامل مع سلعة ما، ومن أبرز الشركات المقدمة لعروض مخفضة على منتجاتها «بيبسى» و«مولفييكس» و«دومتى» و«جرين لاند» و«جهينة» و«المراعى».

و”كازيون” شركة مساهمة مصرية مملوكة بنسبة %46 لصندوق استثمار الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للاستثمارات طويلة الأجل الذى تديره “هيرميس” لصالح صندوق “ولكم” الإنجليزى ثانى أكبر صندوق فى العالم للأعمال المستدامة، وتتوزع النسبة الباقية بين مستثمرين مصريين وسعوديين.

ويضيف “حافظ” أن السلسة أطلقت بالفعل عروضا ترويجية بتخفيضات على بعض السلع اعتبارًا من منتصف أبريل الماضى، وأطلقت عروضا ترويجية على السلع مطلع مايو الحالى، وتستعد لأخرى فى 17 من الشهر ذاته، ومن بينها كارتونة رمضان، والتى تشمل مجموعة سلع أساسية من سكر وأرز وزيت وسمنة، بأسعار مخفضة عن الأسواق، وتلقينا العديد من الطلبات من قرابة 30 جمعية خيرية إلى الآن لطلب تلك العروض، وبخاصة عرض محتويات كارتونة رمضان.

ويؤكد أن التضخم الذى أثر على ارتفاعات العديد من السلع خلال الفترة الماضية، كان له تأثير على القوة الشرائية للمستهلكين، إلا أن الخطط التى تنفذها السلسة من توسعات فى فروعها على مستوى الجمهورية والتخفيضات التى تجريها على السلع لتلافى آثار الركود الذى خلفه التضخم على قطاع تجارة التجزئة، وكان من الصعوبة احتساب وتقدير آثار التضخم السلبية على سلسة “كازيون” بسبب توسعاتها الاستثمارية فى السوق فى الاتجاه الموازى.

وتستعد “كازيون” لإطلاق حملة إعلانية جديدة خلال شهر رمضان، بخلاف الحملة الجديدة التى دشنتها حاليًا على عدد من القنوات الفضائية، والتى استعانت فيها بأشهر مقدمى برامج الطهى، وهما نجلاء الشرشابى وسالى فؤاد خبيرة التغذية، وتستهدف الحملة الحالية أو الجديدة تعريف المستهلكين بسلسة “كازيون” على أوسع نطاق، خاصة وأن السلسة قائمة فى السوق المصرية منذ 3 سنوات فقط.

فيما بدأ عدد من المحال التجارية الصغيرة، حملات واسعة لتقديم تخفيضات على السلع الأساسية من مكرونة وسكر وخلافه، وتخفيضات على شراء السلع المجمعة من المواد الغذائية والمشروبات الغذائية، وتستخدم أغلب المحال والسلاسل التجارية مواقع التواصل الاجتماعى لتعريف المستهلكين بالعروض الجديدة، استعدادا لاستقبال رمضان، وبعض تلك العروض يومية.

ورصدت «المال» عددا من تلك العروض، فقد قدمت محال «فتح الله ماركت» بوسط البلد، عروضا على كيلو السكر ليخفض من 14.50 إلى 10.50 جنيه.

وقدمت “كازيون” عبر صفحتها الرسمية على “فيس بوك”، عدة عروض قدمت خصومات خلالها على السلع منها عرض لمنتجات الألبان، يقدًم حليب “جرين لاند” 1كجم كامل الدسم بسعر9.25 جنيه بدلًا من 10.95، وعلبة جبنة “فيتا” أو أسطنبولى أو زيتون 500 جم، بسعر 9.50 جنيه بدلًا من 12.50، وعلبة فيتا جرين لاند 250 جم، بـ3.95 جنيه بدلا من 5.50، وعصير “إيزى موزو” مانجو أو تفاح 200 مللى بسعر 1.25 جنيه بدلًا من جنيهين، ومشروب “بيج كولا” 360 مللى بـ 0.75 قرشًا بدلًا من 1.50 جنيه، وأوراك دجاج الوطنية كيلو “الوطنية ” بـ38.45 جنيه بدلًا من 53.95، وعلى المنظفات شملت مسحوق “برسيل أوتوماتيك” 6 كجم بـ 148.5 جنيه بدلا من 170.