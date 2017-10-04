فروع بنك الإسكان مستمرة فى العمل غدا رغم الإجازة الرسمية



بدور إبراهيم :





أعلن الدكتور مصطفى مدبولي، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أن جميع فروع بنك التعمير والإسكان مستمرة غداً في بيع كراسات الشروط الخاصة بمشروع “سكن مصر”، وتلقي مقدمات الحجز، رغم الإجازة الرسمية بمناسبة احتفالات نصر أكتوبر.



وأضاف أن قرار رئيس مجلس إدارة البنك باستمرار العمل غداً، جاء استجابة لمطالب راغبي الحجز، وكذا نظراً للزحام الرهيب الذي شهدته فروع البنك المختلفة على مدار الأيام الثلاثة الماضية، وكذا تطبيقاً لما نصت عليه كراسة الشروط بانتهاء الحجز في 5 أكتوبر الجاري.



وتوجه الدكتور مصطفى مدبولي، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بالشكر لجميع العاملين بفروع البنك التعمير والإسكان، وأشار إلى أن عدد الحاجزين وصل حتى أمس إلى 54354 حاجز.



وأوضح فتحي السباعي، رئيس مجلس إدارة بنك التعمير والإسكان، أن الفروع ستعمل غداًمن الثامنة والنصف صباحاً وحتى الخامسة مساءً. لتلقى طلبات الحجز وبيع الكراسات، ولن تتم أي تعاملات مصرفية أخرى.