فروع أورنج تبدأ بيع هواتف سيكو

محمد فتحى بدأت شركة أورنج مصر للاتصالات بيع أجهزة أول هاتف محمول مصرى "سيكو" بفروعها المختلفة. وطرحت أورنج مصر هاتفى "SICO Plus" بسعر 999 جنيه، وهاتف "Nile X" بسعر 4200 جنيه مع باقات انترنت مجانا تصل إلى 3 جيجا. ومن المقرر إطلاق الهاتف بشكل رسمى فى حفل كبير غدا الأحد بمتحف الشرطة بقلعة صلاح الدين

محمد فتحى

بدأت شركة أورنج مصر للاتصالات بيع أجهزة أول هاتف محمول مصرى “سيكو” بفروعها المختلفة.

وطرحت أورنج مصر هاتفى “SICO Plus” بسعر 999 جنيه، وهاتف “Nile X” بسعر 4200 جنيه مع باقات انترنت مجانا تصل إلى 3 جيجا.

ومن المقرر إطلاق الهاتف بشكل رسمى فى حفل كبير غدا الأحد بمتحف الشرطة بقلعة صلاح الدين.

وتستهدف «سيكو» بيع 20 ألف وحدة كمرحلة أولى من 6 موديلات هواتف بفئات سعرية تتراوح بين 200 و4200 جنيه، منها هواتف تقليدية «feature phones»، بالإضافة إلى أخرى ذكية.

وتصل نسبة المكون المحلى بأجهزة «سيكو» إلى %45 تتمثل فى تصنيع 4 أجزاء، هى: اللوحة الأم “motherboard”، وضغط شاشة LCD الخاصة بالهاتف، بالإضافة إلى تجميع واختبارات الجودة طبقا للمعايير الفنية والمواصفات القياسية، وأخيرا التعبئة والتغليف.

يذكر أن «سيكو» أطلقت أول أجهزتها المصنعة محليا فى معرض ومؤتمر كايرو آى سى تى نوفمبر الماضى، وكان من المقرر طرحها قبل نهاية 2017، إلا أنه تم إرجاء الخطوة مرتين، الأولى كانت أواخر ديسمبر بسبب سرقة نحو 15 ألف بطارية قادمة من الصين إلى مصنع الشركة بمنطقة أسيوط التكنولوجية، والثانية فى يناير الماضى بسبب عدم استكمال الخطة التسويقية.