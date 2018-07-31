فروح: تنفيذ أنظمة الخلايا الصغيرة خلال 5 سنوات بـ 3.5 مليون دولار

عمر سالم:قالت هند فروح مدير مشروع نظم الخلايا الشمسية الصغيرة، إنه جار تنفيذ مشروع خاص بأنظمة الخلايا الشمية المتصلة بالشبكة، لدعم انتشار استخدام الخلايا الشمسية أقل من 50 كيلووات، خاصة محطات التوليد اللامركزية التي يتم تركيبها فوق أسطح المباني السكنية والعامة والتجارية والفنادق والمصانع الصغيرة و

عمر سالم:

قالت هند فروح مدير مشروع نظم الخلايا الشمسية الصغيرة، إنه جار تنفيذ مشروع خاص بأنظمة الخلايا الشمية المتصلة بالشبكة، لدعم انتشار استخدام الخلايا الشمسية أقل من 50 كيلووات، خاصة محطات التوليد اللامركزية التي يتم تركيبها فوق أسطح المباني السكنية والعامة والتجارية والفنادق والمصانع الصغيرة والمتوسطة خلال 5 سنوات وهي مدة تنفيذ المشروع.

وأضافت خلال كلمتها فى مؤتمر الطاقة الشمسية، أن المشروع يتم تنفيذه باستثمارات تصل إلى 3.5 مليون دولار، وهي عبارة عن منحة من مرفق الببئة العالمية وهو أحد صناديق الأمم المتحدة الخاصة بتمويل المشروعات البيئية.

ولفتت إلى أن المشروع يهدف إلى إعداد دلبل إرشادي للتنفيذ وتدريب الفنيين وإنشاء مركز لتقديم الدعم والاستشارات الفنية، وذلك بالتركيز على زيادة نسبة مكون التصنيع المحلي، وإعداد كوادر فنة ودعم الأسواق الناشئة لهذه التكنولوجيا في مصر مصحوبة بفرص عمل جديدة.