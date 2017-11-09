فروتيلا تضيف خط تعبئة باستثمارات 25 مليون جنيه

❏ سرحان: خطة لزيادة الطاقة الإنتاجية إلى 35 ألف طن سنوياً المال ـ خاص تخطط الشركة الدولية للصناعات الغذائية «فروتيلا»، ﻹضافة خط إنتاج جديد لتعبئة وتنقية الفاكهة، والموالح الطازجة، باستثمارات تقارب 20 مليون جنيه. وقال أحمد سرحان، الرئيس التنفيذى للشركة الدولية للصناعات الغذائية "فروتيل

❏ سرحان: خطة لزيادة الطاقة الإنتاجية إلى 35 ألف طن سنوياً

المال ـ خاص

تخطط الشركة الدولية للصناعات الغذائية «فروتيلا»، ﻹضافة خط إنتاج جديد لتعبئة وتنقية الفاكهة، والموالح الطازجة، باستثمارات تقارب 20 مليون جنيه.

وقال أحمد سرحان، الرئيس التنفيذى للشركة الدولية للصناعات الغذائية “فروتيلا”، إن الشركة تملك مصنعًا لتعبئة الموالح الطازجة المخصصة للتصدير فى محافظة القليوبية، ويحتوى على عدة خطوط لتعبئة الفاكهة، منها البرتقال بصورة تقليدية، تعتمد على الأيدى العاملة.

ولجأت الشركة فى الفترة الأخيرة لإضافة خط جديد بتقنية تكنولوجية متطورة، لتعبئة الفاكهة وفرزها، باستثمارات ذاتية تقارب 20 مليون جنيه.

وأضاف سرحان فى تصريح لـ«المال»، أن الاشتراطات العالمية لتصدير الفاكهة تشهد تحديات عدة، فى سبيل تصدير أفضل المتتجات الزراعية، وتحاول الشركة من خلال إضافة الخط الجديد للتوافق مع تلك الاشتراطات، لا سيما عند التصدير لأسواق منطقة جنوب شرق آسيا والصين.

أوضح أن الشركة اعتمدت على السيولة الذاتية فى تدبير التمويلات اللازمة، لإضافة خط الإنتاج الجديد، وتوظيف نسبة بسيطة من الاستثمارات لتطوير وتحديث خطوط الإنتاج الحالية، مؤكداً أن الشركة تعتمد على السيولة الذاتية فى تغطية التوسعات، بجانب بعض التسهيلات الائتمانية من جانب البنوك لتغطية بعض شحنات التصدير، وتمويل رأس المال العامل.

ونوه الرئيس التنفيذى لفروتيلا الغذائية، إلى

أن الشركة تطمح فى زيادة الطاقة الإنتاجية السنوية من 20 ألف طن إلى 35 ألفًا من الفاكهة الطازجة، التى تصدر بالكامل لأسواق 30 دولة فى القارات الآسيوية، والأوروبية، والأفريقية.

ولفت إلى أن مصنع الشركة مقام فى منطقة قريبة من بنها، على مساحة 15ألف متر مربع، منها 5.500 متر مخصصة للمصنع، وباق الأرض تستخدم ساحات لتخزين سيارات النقل الثقيل.

وأشار الى أن رأسمال فروتيلا المدفوع يبلغ 20 مليون جنيه، وهى شركة عائلية بالأساس مملوكة لمجموعة سرحان الاستثمارية.

وبحسب الموقع الإلكترونى لفروتيلا، فإنها تأسست عام 1975، للعمل بمجال زراعة وإنتاج الحاصلات الزراعية المصرية الطازجة، المخصصة للتصدير إلى الأسواق العالمية، منها الموالح والعنب والرمان، بجانب البصل، ويشار إلى أن مصر تحتل صدارة البلدان المصدرة للموالح على مستوى العالم.

وخلال العام الماضى احتلت مصر صدارة دول العالم المصدرة للموالح، بحجم تصدير 1.450مليون طن موالح من البرتقال واليوسفى والليمون، رغم معاناة مصر من إعلان بعض البلدان الأمريكية، والعربية، والإفريقية حظر استيراد بعض المنتجات الزراعية المصرية، لعدم توافقها مع الشروط العالمية.