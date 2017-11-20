فروتيلا تحصل على 1000 فدان بطريق الضبعة

شريف عمر حصلت الشركة الدولية للصناعات الغذائية «فروتيلا»، على حق الانتفاع بمساحة 1000 فدان على طريق الضبعة الصحراوى، ضمن المشروع القومى لاستصلاح الأراضى، والذى يتبناه رئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسى. وقال أحمد سرحان، الرئيس التنفيذى للدولية للصناعات الغذائية «فروتيلا»، إن الشركة…

شريف عمر

حصلت الشركة الدولية للصناعات الغذائية «فروتيلا»، على حق الانتفاع بمساحة 1000 فدان على طريق الضبعة الصحراوى، ضمن المشروع القومى لاستصلاح الأراضى، والذى يتبناه رئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسى.

وقال أحمد سرحان، الرئيس التنفيذى للدولية للصناعات الغذائية «فروتيلا»، إن الشركة تسلمت الأرض فعليا، ونجحت فى إنهاء أعمال التطوير والاستصلاح وحفر آبار المياه الجوفية بالمرحلة الأولى، المكونة من 200 فدان، وتمت زراعتها بأشجار الموالح.

وتابع سرحان، فى تصريحات خاصة لـ«المال»: استثمارات المرحلة الأولى قاربت 60 مليون جنيه تم تدبيرها من السيولة الذاتية للشركة، ومن المخطط استصلاح 300 فدان جديدة كمرحلة ثانية للمشروع خلال الفترة المقبلة.

ووفقاً للموقع الإلكترونى لفروتيلا فقد تأسست الأخيرة عام 1975، وهى شركة عائلية بالأساس تابعة لعائلة سرحان، وتعمل فى مجال زراعة وإنتاج الحاصلات الزراعية الطازجة المخصصة للتصدير إلى الأسواق العالمية، منها الموالح «التى تحتل مصر صدارة البلدان المصدرة لها على مستوى» العالم والعنب والرمان، بجانب البصل.

وأوضح أن الشركة تخطط للانتهاء من استصلاح كامل الأرض خلال السنوات الثلاث المقبلة، مع التركيز على زراعات الموالح من البرتقال والليمون واليوسفى، بهدف تصديرها.

ولفت للتعاون المستمر بين الشركة ومختلف الجهات المشرفة على المشروع القومى للاستصلاح ممثلة فى الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، والقوات الجوية، اللتان تقدمان الدعم اللوجيستى للأراضى المستصلحة بطريق الضبعة والتى تصل مساحاتها حالياً لنحو 200 ألف فدان.

وأشار إلى أن رأسمال فروتيلا المصدر يبلغ حالياً 150 مليون جنيه، والمدفوع 20 مليونًا، وتملك مصنعاً لتعبئة الفاكهة المخصصة للتصدير، على مساحة 15 ألف متر بمحافظة القليوبية، وأراضى زراعية بمساحة 150 فدانًا ببنها.

وناشد الرئيس التنفيذى لفروتيلا، الجهات الحكومية المختصة لوضع ميثاق وضوابط صارمة أمام الشركات العاملة بمجال تصدير الفاكهة والخضراوات، لمنع أى تصرفات سيئة من جانب المصدرين، تجبر الدول الخارجية على منع استيراد الفاكهة والمنتجات الزراعية المصرية.

واستكمل: مصر بصدارة البلدان تصديراً للموالح وبعض المنتجات الزراعية، ومن غير المنطقى عدم وضع ضوابط صارمة بجانب الرقابة الدقيقة على كل الشحنات الخارجة من الموانئ.