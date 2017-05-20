فرنسيون يبتكرون wanakiwi لمواجهة فيروس واناكراى

خالد بدر الدينأكد باحثون فرنسيون، أنهم ابتكروا برنامجًا أطلقوا عليه اسم "Wanakiwi" ساعد الفنيين على إنقاذ ملفات نظام تشغيل ويندوز التي تشفرها برمجيات واناكراي WannaCry الفيروسية، في سباق مع مهلة حددها برنامج الفدية الخبيثة الذي يهدد بمنع دخول المستخدمين لأجهزة الكمبيوتر التي تعرضت لفيروس رانسوم وي

خالد بدر الدين

أكد باحثون فرنسيون، أنهم ابتكروا برنامجًا أطلقوا عليه اسم “Wanakiwi” ساعد الفنيين على إنقاذ ملفات نظام تشغيل ويندوز التي تشفرها برمجيات واناكراي WannaCry الفيروسية، في سباق مع مهلة حددها برنامج الفدية الخبيثة الذي يهدد بمنع دخول المستخدمين لأجهزة الكمبيوتر التي تعرضت لفيروس رانسوم وير، الأسبوع الماضى.

وقالت شرطة الاتحاد الأوروبي على “تويتر” إن مركز الجريمة الإلكترونية الأوروبي اختبر الوسيلة الجديدة المجانية التي توصل إليها الفريق، وأطلق عليها اسم واناكيوي Wanakiwi للتغلب على واناكراي، ووجد أنها فعالة حيث استعادت بيانات في بعض الحالات.

وذكرت وكالة “رويترز” أن فيروس رانسوم وير المتحور من واناكراي، الذي بدأ في الانتشار حول العالم الجمعة الماضية أصاب أكثر من 300 ألف جهاز في 150 دولة، وهدد بإغلاق الأجهزة إن لم يدفع ضحاياه فدية تتراوح بين 300 و600 دولار خلال أسبوع من الإصابة به.

وتعاون فريق من باحثين أمنيين منتشرين حول العالم لتطوير وسيلة لفك شفرة نظام التشغيل للملفات المصابة، وهو ما أكده باحثون أمنيون مستقلون ولكنهم حذروا من أن الحل الذي توصلوا إليه لا يعمل إلا في ظروف معينة، مثل عدم إعادة تشغيل الأجهزة إلا بالتوازي مع خطوات مواجهة الفيروس، وإذا اتبعت الخطوات قبل تنفيذ التهديد بغلق الملفات.