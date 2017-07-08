فرنسيس يطالب مجموعة العشرين بالاهتمام بالفقراء والمهاجرين

حذر البابا فرنسيس، اليوم السبت، زعماء مجموعة العشرين المجتمعين في مدينة هامبورج الألمانية منذ أمس، من تشكيل تحالفات خطيرة قد تضر الفقراء والمهاجرين كما جاء فى مقال في صحيفة لا ريبوبليكا الإيطالية.

وجاء فى مقال الصحيفة التى صدرت، اليوم، أن البابا أكد في حوار مع مؤسس الصحيفة يوجينو سكالفاري أن مجموعة العشرين تجعله يشعر بالقلق؛ لأنها تلحق الضرر بالمهاجرين في دول في نصف العالم، وتسبب لهم أضرار أكثر مع مرور الوقت.

وذكرت وكالة رويترز التى نقلت مقال الصحيفة إن البابا فرنسيس- أول بابا غير أوروبي للفاتيكان منذ 1300 عام- يخشى من التحالفات الشديدة الخطورة بين القوى الأجنبية التي لديها رؤية مشوهة للعالم وهى أمريكا وروسيا والصين وعلاقة كل منها تجاه كوريا الشمالية وسوريا بعض الدول العربية التى تجتاحها الحروب الأهلية.

وكان البابا الفاتيكان الأرجنتيني الأصل حث الدول فى مايو الماضى على عدم النظر للمهاجرين على أنهم مجرمون حيث تختلف دول الاتحاد الأوروبي فيما بينها بشأن كيفية التعامل مع التدفق الضخم للمهاجرين الذين فر الكثير منهم من الحرب والفقر في بلدان مثل سوريا وأفغانستان وغيرها.

وإلى جانب حل الخلافات المتعلقة بالتجارة والتغير المناخي من المتوقع أن تقود المستشارة أنجيلا ميركل التي يستضيف بلدها قمة مجموعة العشرين مناقشات بشأن قضية الهجرة.



ونقلت الصحيفة عن البابا فرنسيس أيضا قوله إن أوروبا ينبغي أن تطبق بخطط اتحادية في أسرع وقت ممكن، وإلا “لن ينظر لها بعين الاعتبار في أي شيء آخر في العالم”.