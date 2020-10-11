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فرنسا : 16101 إصابة و46 وفاة جديدة بكورونا

ليصل العدد الإجمالي للإصابات إلى 734974 حالة
المال - خاص 9:53 م, الأحد, 11 أكتوبر 20 9:53 م, الأحد, 11 أكتوبر 20

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أعلنت السلطات الصحية الفرنسية اليوم الأحد، عن تسجيل 16101 إصابة و46 وفاة جديدة بفيروس كورونا في البلاد.

وأفادت الإدارة العامة لشؤون الصحة الفرنسية بأن عدد الإصابات المسجلة بفيروس كورونا خلال الساعات الـ24 الماضية بلغ 16101، مقابل 26896 في إحصائية السبت، حينما بلغ هذا المؤشر حصيلة قياسية، ليصل العدد الإجمالي للإصابات إلى 734974 حالة، نقلا عن روسيا اليوم.

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كما ذكرت الإدارة العامة لشئون الصحة أن حصيلة ضحايا الجائحة في البلاد وصلت إلى 32730 حالة، بعد تسجيل 46 وفاة جديدة اليوم الماضي، مقابل 54 السبت.

لكن من الجدير بالذكر مع ذلك إلى أن مؤشرات فيروس كورونا في فرنسا تشهد دوما تراجعا في الأحد نظرا لأسباب بيروقراطية.

وتواجه فرنسا في الأسابيع الأخيرة ارتفاعات غير مسبوقة في عدد الإصابات المسجلة بفيروس كورونا بعد أن تراجع هذا المؤشر بشكل ملحوظ أوائل الصيف الماضي، إلا أن عدد الوفيات على أساس يومي بعيد عن المستويات التي بلغها في فترة ذروة التفشي حينما تجاوز أحيانا 1000 حالة.

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وعلى خلفية هذه التطورات أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون مؤخرا، أن السلطات ستفرض قيودا جديدة لاحتواء تفشي الفيروس.

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بقلم المال - خاص

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