فرنسا: 1.5 مليار يورو حجم التبادل التجارى مع مصر

سمر السيدقالت السفارة الفرنسية بالقاهرة، إن حجم التبادل التجارى مع مصر ارتفع خلال الـ8 شهور الأولى من العام الجارى 2017، مسجلاً 1.501 مليار يورو، وازدادت صادراتها بنسبة 9.2% لتبلغ 1.1 مليار يورو، وبلغت واردتها من مصر 401.4 مليون يورو بزيادة قدرها 21%، عن نفس الفترة من العام الماضى 2016.وأضاف الب

سمر السيد

قالت السفارة الفرنسية بالقاهرة، إن حجم التبادل التجارى مع مصر ارتفع خلال الـ8 شهور الأولى من العام الجارى 2017، مسجلاً 1.501 مليار يورو، وازدادت صادراتها بنسبة 9.2% لتبلغ 1.1 مليار يورو، وبلغت واردتها من مصر 401.4 مليون يورو بزيادة قدرها 21%، عن نفس الفترة من العام الماضى 2016.

وأضاف البيان، اليوم الأحد، أن فرنسا احتلت المرتبة السادسة فى صافى تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة بالسوق المحلية في عام 2016، بقيمة 3.5 مليار يورو، كما جاءت فى المرتبة الـ13 لقائمة الشركاء التجاريين مع مصر، والمرتبة السابعة بين أكبر الموردين لها، وتستقبل نسبة 2.1 % من إجمالى الصادرات المصرية.



ولفت إلى أن هناك أكثر من 160 منشأة فرنسية تعمل في مصر، وتشغّل قرابة 30 ألف شخص في قطاعات متنوعة مثل الصناعة والصناعة الزراعية والمعدات الكهربائية والصيدلة والتوزيع والمحروقات والسياحة.