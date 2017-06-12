سيـــاســة

فرنسا وبريطانيا تحثان الخليج على تخفيف حصار قطر

خالد بدر الدينأعلن قصر الإليزيه إن الرئيس إيمانويل ماكرون اتصل يوم الاثنين بأمير الكويت لبحث الخلاف بين قطر والدول العربية بعد أن اجتمع وزير الخارجية الفرنسي في وقت سابق بنظيره القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني الذي قال إن قطر تؤيد جهود الوساطة التي تقوم بها الكويت ومستعدة للدخول في محادثات
12 يونيو، 2017 12 يونيو، 2017

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خالد بدر الدين

أعلن قصر الإليزيه إن الرئيس إيمانويل ماكرون اتصل يوم الاثنين بأمير الكويت لبحث الخلاف بين قطر والدول العربية بعد أن اجتمع وزير الخارجية الفرنسي في وقت سابق بنظيره القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني الذي قال إن قطر تؤيد جهود الوساطة التي تقوم بها الكويت ومستعدة للدخول في محادثات تتوافق مع القانون الدولي.

وذكرت وكالة رويترز إن بوريس جونسون وزير خارجية بريطانيا حث أيضا دول الخليج العربية اليوم على تخفيف الحصار عن قطر وإيجاد حل فوري للأزمة ويدعو كل الدول إلى اتخاذ خطوات فورية لتهدئة الموقف وإيجاد حل سريع عبر الوساطة

وقال جونسون عقب اجتماعه بوزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني “إنني قلق أيضا بشأن بعض الإجراءات القوية التي اتخذتها السعودية والإمارات ومصر والبحرين ضد شريك مهم”.

ومن المقرر أن يجتمع جونسون بوزراء خارجية السعودية والكويت والإمارات في وقت لاحق الأسبوع الجاري.

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