فرنسا وإيطاليا تعزيان مصر في شهداء حادث الواحات

سمر السيد تلقى سامح شكري وزير الخارجية اليوم السبت اتصالين هاتفيين من وزيري خارجية كل من فرنسا وإيطاليا لتقديم واجب العزاء والمواساة في شهداء حادث الواحات الآثم، والذي أسفر عن استشهاد وإصابة عدد من أبطال الشرطة المصرية…

سمر السيد

تلقى سامح شكري وزير الخارجية اليوم السبت اتصالين هاتفيين من وزيري خارجية كل من فرنسا وإيطاليا لتقديم واجب العزاء والمواساة في شهداء حادث الواحات الآثم، والذي أسفر عن استشهاد وإصابة عدد من أبطال الشرطة المصرية في مواجهة مع خلية إرهابية في منطقة الواحات.

وأوضح المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، أحمد أبوزيد، أن الوزيرين أكدا على دعم ومساندة فرنسا وإيطاليا الكاملين لمصر حكومة وشعبا في مواجهة الإرهاب الآثم، وإدانة الحادث الغاشم.

من جانبه أكد الوزير شكري أن العمليات الإرهابية الخسيسة لن تنال من عزيمة أبناء القوات المسلحة والشرطة في إجتثاث جذور الإرهاب من خلال التضحية بكل نفيس وغالي من أجل أمن واستقرار الوطن

وقال إن مصر تثمن مواقف كافة الدول الصديقة التي تظهر في أوقات الشدائد.