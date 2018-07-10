فرنسا: نتمنى أن تكشف حقيقة تحطم طائرة مصر للطيران

سمر قالت وزارة الخارجية الفرنسية، الثلاثاء، إن مكتب التحقيق والتحليل الفرنسي نشر بياناً مؤخرا لاستعراض وضع التحقيق الجاري في حادثة تحطم طائرة مصر للطيران في أثناء الرحلة رقم MS804 مايو 2016. ولفتت الوزارة في بيان صحفي أن مكتب التحقيق والتحليل سلطة مستقلة تصدر بياناتها استنا

سمر

قالت وزارة الخارجية الفرنسية، الثلاثاء، إن مكتب التحقيق والتحليل الفرنسي نشر بياناً مؤخرا لاستعراض وضع التحقيق الجاري في حادثة تحطم طائرة مصر للطيران في أثناء الرحلة رقم MS804 مايو 2016.

ولفتت الوزارة في بيان صحفي أن مكتب التحقيق والتحليل سلطة مستقلة تصدر بياناتها استناداً إلى تحقيقاتها وخبرتها الخاصة.

وأضافت “نتمني أن تتكلّل هذه التحقيقات بالنجاح بالتعاون التام بين السلطات المصرية والمكتب وأن تُكشف الحقيقة الكاملة عن ملابسات هذه المأساة التي أودت بحياة 66 شخصاً من بينهم 15 مواطناً فرنسياً، وإننا مدينون بذلك للضحايا وأهلهم وذويهم”.

جاء ذلك ردا علي تساؤل يتعلق بالاختلاف بين فرنسا ومصر بشأن النتائج التي اعلنها مكتب التحقيق والتحليل الفرنسي في قضية حادثة تحطم طائرة مصر للطيران، ما بين استنتاجات أولية تشير لحريق وأخرى لآثار انفجار.

