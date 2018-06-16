فرنسا فى نزهة أسترالية.. وبيرو تسعى لمباغتة الدنمارك

على المصرى يبدأ المنتخب الفرنسى بتشكيلته الشابة، مشواره نحو اللقب الثانى فى تاريخه والأول منذ 20 عامًا بمواجهة أستراليا اليوم السبت بمدينة كازان، فى الجولة الأولى من منافسات المجموعة الثالثة فى كأس العالم "روسيا 2018" ويعلم ديدييه ديشان، المدير الفنى الوطنى لمنتخب فرنسا، الذى حل وصيفا فى كأس أمم أ

على المصرى

يبدأ المنتخب الفرنسى بتشكيلته الشابة، مشواره نحو اللقب الثانى فى تاريخه والأول منذ 20 عامًا بمواجهة أستراليا اليوم السبت بمدينة كازان، فى الجولة الأولى من منافسات المجموعة الثالثة فى كأس العالم “روسيا 2018”

ويعلم ديدييه ديشان، المدير الفنى الوطنى لمنتخب فرنسا، الذى حل وصيفا فى كأس أمم أوروبا 2016 على أرضه، أن منتخب أستراليا يلعب بقتالية وهو منظم بشكل جيد بمؤهلات هجومية مهمة، ليس من المنتخبات التى تكتفى بالدفاع فقط، رغم أن مدربه الجديد الهولندى بيرت فان مارفيك ركز على ذلك، لأن الأستراليين كانوا دائماً هجوميين جداً.

واستدعى ديشان مجموعة تضم 14 لاعباً لم يسبق أن خاضوا أى بطولة دولية بينهم جيل شاب من المواهب لا سيما فى خطى الوسط الهجومى والهجوم على غرار توما ليمار ونبيل فقير وفلوريان توفان وعثمان ديمبيلى وكيليان مبابي، وتضم تشكيلة ديشان ستة لاعبين فقط ممن شاركوا فى مونديال 2014، بينهم القائد والحارس هوجو لوريس وبول بوجبا وأنطوان جريزمان.

ويسعى ديشان الى استغلال الارتباك الذى يمكن أن يحدثه الوقت القصير الذى أمضته أستراليا مع مدربها الجديد فان مارفيك الذى عين فى 24 يناير الماضى خلفا لآنج بوستيكوجلو الذى استقال من منصبه، لاقتناص النقاط الثلاث الأولى فى المونديال، بيد أن المدرب السابق لأستراليا فرانك فارينا أكد أن خبرة أستراليا فى التصفيات ستعوض ذلك.

ويحتاج المنتخب الأسترالى إلى الانضباط وشجاعة الايمان بمؤهلات اللاعبين، فى مواجهة منتخب فرنسا، أحد أفضل المنتخبات فى العالم، والتى تملك فرصة أن تصبح بطلة للعالم.

وضمن لقاءات المرحلة والمجموعة ذاتها، تلتقى بيرو مع الدنمارك فى سارانسك فى قمة نارية ستحدد بشكل كبير ملامح صاحب البطاقة الثانية فى المجموعة الثالثة، خلف فرنسا المرشحة للصدارة.

وتخوض بيرو نهائيات المونديال لأول مرة منذ 1982 بعدما كانت آخر المتأهلين من قارة أمريكا الجنوبية إثر عبورها ملحقاً دولياً ضد بطل أوقيانيا، حيث تأهلت على حساب نيوزيلندا بالتعادل صفر-صفر ذهاباً، والفوز 2-صفر إياباً.

فى المقابل، تعول الدنمارك التى عبرت أيضاً ملحقاً أوروبياً، على صانع الألعاب نجم توتنهام اﻹنجليزى كريستيان إريكسن.

لكن المدرب النرويجى أوجه هاريده الذى يشرف على المنتخب منذ 2015، أكد أن المنتخب الإسكندنافى يملك فريقاً يلعب من أجله إيريكسن، لكنه هو أيضاً يعمل من أجل بلاده، فالأمر لا يتعلق باستعراض رجل واحد.

وأعرب هاريده عن سعادته لوجود لاعب مثل إيريكسن فى صفوف فريقه لأنه إذا نظر الجميع إلى البرتغال هناك كريستيانو رونالدو، أو الأرجنتين مع ليونيل ميسي. هناك العديد من الفرق التى تملك لاعباً استثنائياً وهذا أمر هام، لأن بإمكان (هذا اللاعب أن يغير مجرى المباراة.