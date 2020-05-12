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فرنسا.. حصيلة وفيات كورونا تلامس الـ27 ألفا

مستشفيات البلاد استقبلت نحو 97 ألف مصاب منذ بداية جائحة كورونا، فيما غادر أكثر من 57 ألف حالة المستشفيات بعد تماثلهم للشفاء.
المال - خاص 12:53 ص, الأربعاء, 13 مايو 20 12:53 ص, الأربعاء, 13 مايو 20

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أعلنت مديرية الصحة العامة في فرنسا، أن حصيلة الوفيات بمرض كوفيد 19 الناجم عن فيروس كورونا المستجد في البلاد، اقتربت من 27 ألفا، بوفاة 348 حالة خلال الـ24 ساعة الماضية، بحسب شبكة روسيا اليوم.

وقالت الوزارة في بيان اليوم الثلاثاء: سجلت مديرية الصحة العامة حتى اليوم الثلاثاء 26991 وفاة ناجمة عن كوفيد-19.

وذكرت الصحة الفرنسية أن 21595 مصابا يتلقون العلاج حاليا في المستشفيات، التي استقلبت 670 مصابا جديدا خلال الساعات الـ24 الماضية.

كما أشارت إلى أن عدد المصابين الراقدين في وحدات العناية المركزة يواصل تراجعه، حيث سجلت 2542 حالة، مقابل 3440 الأسبوع الماضي.

وجاء في بيان الصحة الفرنسية أن مستشفيات البلاد استقبلت نحو 97 ألف مصاب منذ بداية جائحة كورونا، فيما غادر أكثر من 57 ألف حالة المستشفيات بعد تماثلهم للشفاء.

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بقلم المال - خاص

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