فرنسا تهزم إنجلترا وتذهب إلى قبل النهائي لملاقات المغرب

حققت فرنسا فوزا ثمينا على منتخب إنجلترا بهدفين مقابل هدف خلال المباراة التي جمعت المنتخبين مساء السبت على استاد البيت ضمن منافسات الدور ربع النهائي من بطولة كأس العالم 2022 المقامة حاليًا فى قطر وتستمر حتى 18 ديسمبر الجاري.

وبذلك يتأهل منتخب فرنسا إلى الدور نصف النهائي من بطولة كأس العالم 2022، ويلاقي المغرب.

جاء الهدف الأول لفرنسا في الدقيقة 17 من تسديدة الاعب أوريلين تشواميني.

وفي الدقيقة 54 سجل لاعب إنجلترا هاري كين هدف التعادل من ركلة جزاء، ليصبح الهداف التاريخي للإنجليزي برصيد 53 بالتساوي مع واين روني.

وفي الدقيقة 78 جاء الهدف الثاني لفرنسا عبر أوليفيه جيرو، وأضاع هاري كين ضربة جزاء لفريقه.