اقتصاد وأسواق

فرنسا تهدي مصر 546 ألفًا و400 جرعة لقاح أسترازينيكا

ضمن اتفاقية "كوفاكس" بالتعاون مع التحالف الدولي للأمصال واللقاحات (GAVI) ومنظمة الصحة العالمية ومنظمة اليونيسيف.
المرسي عزت 6:11 م, الأحد, 19 سبتمبر 21 6:11 م, الأحد, 19 سبتمبر 21

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أعلنت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، استقبال 546 ألفًا و400 جرعة من لقاحات فيروس كورونا من إنتاج شركة “استرازينكا”، مقدمة من الحكومة الفرنسية.

وذلك ضمن اتفاقية “كوفاكس” بالتعاون مع التحالف الدولي للأمصال واللقاحات (GAVI) ومنظمة الصحة العالمية ومنظمة اليونيسيف، في إطار خطة الدولة للتنوع والتوسع في توفير اللقاحات للمواطنين للحفاظ على مكتسبات التصدي للجائحة.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد، مساعد وزيرة الصحة والسكان للتوعية والتواصل المجتمعي والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم استقبال تلك الشحنة على دفعتين، وصلت إحداهما الجمعة الماضية، والأخرى أمس السبت، بمطار القاهرة الدولي.

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وأكد أن الدولة المصرية لا تدخر جهدا في توفير اللقاحات للمواطنين بالمجان، بما يساهم في الحفاظ على مكتسبات الدولة للتصدي للجائحة.

وأشار إلى أن الشحنة التي تم استقبالها من لقاح “استرازينكا” سوف يتم توزيعها على مراكز التطعيم البالغ عددها 781مركزًا موزعين على مستوى محافظات الجمهورية.

ولفت “مجاهد” إلى أن الشحنة سوف تخضع للتحاليل في معامل هيئة الدواء المصرية، لافتاً إلى أن لقاح “استرازينكا” أثبت فعالية في الوقاية من الإصابة بـ فيروس كورونا، وهو عبارة عن جرعتين يفصل بينهما 28 يومًا، فضلاً عن حصوله على موافقة الاستخدام الطارئ من منظمة الصحة العالمية وهيئة الدواء المصرية.

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وأشار “مجاهد” إلى أن المراكز المخصصة لتطعيم المسافرين بلقاح فيروس كورونا مجهزة بجميع المستلزمات الخاصة بتسجيل البيانات واستخراج الشهادات الموثقة للحاصلين على اللقاح والتي تحمل رمز الاستجابة السريع (QR CODE).

والذي يُظهر بيانات صاحب الشهادة وصورته وموقفه من تلقي لقاح فيروس كورونا في حالة المسح الإلكتروني للرمز، موضحا أن تلك الشهادات مؤمنة من مجمع الإصدارات المؤمنة الذكية.

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وذكر مجاهد أهمية التعاون الدائم مع المنظمات الدولية للتصدي للجائحة وتوفير اللقاحات للمواطنين، مناشدًا المواطنين مجددا بالتسجيل على الموقع الإلكتروني للوزارة (http://www.egcovac.mohp.gov.eg/) لتلقي لقاحات فيروس كورونا.

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بقلم المرسي عزت

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