فرنسا تنشر قوات خاصة متخفية بقطاراتها لإحباط هجمات إرهابية

أ ش أ قررت فرنسا، اعتبارًا من الخميس، نشر قوات خاصة متخفية للدرك الوطنى على متن قطاراتها؛ للتدخل فقط فى حالات الهجمات الإرهابية.وصرح العقيد جيسلان ريتى مدير مكتب الدفاع والأمن الوطنى بالإدارة العامة للدرك الوطنى بأن هذه العملية - التى أطلق عليها اسم "قطار مارشالز" - تم تطبيقها اعتبارًا من ا

أ ش أ

قررت فرنسا، اعتبارًا من الخميس، نشر قوات خاصة متخفية للدرك الوطنى على متن قطاراتها؛ للتدخل فقط فى حالات الهجمات الإرهابية.

وصرح العقيد جيسلان ريتى مدير مكتب الدفاع والأمن الوطنى بالإدارة العامة للدرك الوطنى بأن هذه العملية – التى أطلق عليها اسم “قطار مارشالز” – تم تطبيقها اعتبارًا من اليوم عشية بدء موسم سفر الإجازات الصيفية، موضحًا أن تلك القوات ستسافر يوميًا بشكل عشوائى أو محدد الهدف على القطارات التى تسير فى كل فرنسا وفق لمستوى التهديد.

وأكد المسؤول الأمنى أن هذه القوات المتخفية سيتم زرعها وسط المسافرين بواقع فردين على الأقل لكل قطار وستكون مزودة بالسلاح وبأجهزة اتصال لاسلكية، ولن تتدخل إلا فى حالات الهجمات الإرهابية حتى لا يتم التعرف عليها.

وأشار إلى أنه تم دراسة طبيعة عربات القطارات إذ أن إطلاق النار فيها يتطلب الدقة وسرعة رد الفعل، وإلى أن فكرة نشر قوات متخفية على القطارات ظهرت بعد الهجوم الفاشل على قطار “تاليس” فى أغسطس 2015، حيث تم تجنب وقوع مجزرة على متن قطار مزدحم متجه من أمستردام لباريس بعد أن سيطر ركاب فرنسيون وبريطانيون وأمريكيون على المهاجم الذى كان مدججًا بالسلاح.

وكانت فرنسا قد اختبرت هذه العملية الأمنية فى الربع الأخير من 2017 على شبكة قطاراتها وهى مستوحاة من نموذج مماثل مطبق على رحلات الطيران فى فرنسا والولايات المتحدة، ويشار إلى أنه منذ يناير 2015، شهدت فرنسا هجمات إرهابية غير مسبوقة أوقعت 246 قتيلاً.