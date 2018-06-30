فرنسا تقسو على الأرجنتين برباعية وتنهي حلم ميسي

الديوك تتأهل لربع النهائي وتنتظر الفائز من مواجهة البرتغال وأوروجوايعلي المصريأمطر منتخب فرنسا شِباك منتخب الأرجنتين بأربعة أهداف مقابل ثلاثة، في اللقاء الذي أقيم بين الفريقين على ملعب "كازان أرينا"، في مستهل لقاءات دور الستة عشر لكأس العالم "روسيا 2018". وفقَد النجم الأرجنتيني ليونيل مي

الديوك تتأهل لربع النهائي وتنتظر الفائز من مواجهة البرتغال وأوروجواي

علي المصري

أمطر منتخب فرنسا شِباك منتخب الأرجنتين بأربعة أهداف مقابل ثلاثة، في اللقاء الذي أقيم بين الفريقين على ملعب “كازان أرينا”، في مستهل لقاءات دور الستة عشر لكأس العالم “روسيا 2018”.

وفقَد النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي مجددًا حلم الفوز بكأس العالم في مشاركته الرابعة بالبطولة، بالخَسارة الكبيرة في مباراة اليوم، ليتأهل المنتخب الفرنسي لدور الثمانية منتظرًا الفائز من مواجهة أوروجواي والبرتغال.





وحفر ديدييه ديشامب، المدير الفني للمنتخب الفرنسي، اسمه في تاريخ منتخب الديوك، خلال مواجهة اليوم، حيث خاض مباراته رقم 80 على رأس الجهاز الفني لفرنسا، وهو رقم لم يصل إليه أي مدرب من قبل مع الديوك، علمًا بأنه تولّى تدريب المنتخب الفرنسي في يوليو 2012.

تقدم أنطوان جريزمان بالهدف الأول للمنتخب الفرنسي في مرمى نظيره الأرجنتيني، في الدقيقة 13 من عُمر المباراة، من ركلة جزاء احتسبها حكم المباراة الإيراني علي رضا فاجهاني، بعد تدخل عنيف من ماركوس روخو، مدافع التانجو، على كيليان مبابي.

وحقق جريزمان رقمًا خاصًّا، بعدما سجل 6 أهداف في آخِر 5 مباريات له في الأدوار الإقصائية مع فرنسا في بطولة كبرى “اليورو وكأس العالم”، وهو أول لاعب من منتخب فرنسا يسجل هدفًا في دور المجموعات وفي الأدوار الإقصائية في نفس النسخة من كأس العالم منذ زين الدين زيدان في 2006.

وسجل أنخيل دي ماريا هدف التعادل لمنتخب الأرجنتين في شِباك نظيره الفرنسي، في الدقيقة 41، من تسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء، سكنت شِباك هوجو لوريس حارس الديوك الفرنسية.

وأصبح دي ماريا أول لاعب في قارة أمريكا الجنوبية يسجل هدفًا في مرمى فرنسا، بمرحلة خروج المغلوب، منذ البرازيلي كاريكا في مونديال 1986،

وبات هدف دي ماريا أبعد هدف سُجل في مونديال روسيا 2018، بعدما جاء من مسافة 32.3 ياردة.

وهزّ دي ماريا الشِّباك في آخِر 5 بطولات لعبها مع منتخب الأرجنتين، بعدما أحرز في كوبا أمريكا 2011، وكأس العالم 2014، وكوبا أمريكا 2015 و2016، وأخيرًا بكأس العالم الجارية بروسيا 2018.

وكانت قمة الإثارة في الشوط الثاني، عندما تمكّن جابرييل ميركادو، مدافع الأرجنتين، من مضاعفة النتيجة لمنتخب بلاده، في مرمى فرنسا، في الدقيقة 48 من زمن المباراة، بعدما سدّد ليونيل ميسي الكرة باتجاه المرمى، لتصطدم بميركادو، وتسكن شِباك الديوك.

وفي الدقيقة 57، ومن هجمة منظمة، سجل المدافع الفرنسي بنيامين بافارد، هدف التعادل لمنتخب بلاده، بكرة عرضية، ولم يستطع أي لاعب أرجنتيني تشتيت الكرة، التي وصلت إلى بافار، الذي سدد بدوره كرة قوية من خارج منطقة الجزاء، سكنت شِباك الحارس أرماني.

وأنهى كيليان مبابي على أحلام ميسي ورفاقه وجماهير الأرجنتين، في الوصول بدور الثمانية، بتسجيله هدفين متتاليين للمنتخب الفرنسي، في الدقيقتين 64 و68، بعدما تألّق مبابي في هجمة رائعة للديوك، حيث راوغ عددًا من مدافعي الأرجنتين، وسدّد كرة قوية لم يتصدّ لها الحارس فرانكو أرماني، فيما قلص سيرجيو أجويرو النتيجة في الدقيقة 90+3 من عُمر المباراة، لتودع الأرجنتين البطولة، فيما يواصل منتخب فرنسا مشواره بالمونديال.

وأصبح مبابي رابع أصغر لاعب في تاريخ المونديال يحرز أهدافًا في الأدوار الإقصائية بالبطولة بعد البرازيلي بيليه، والإنجليزي مايكل أوين، والأمريكي جوليان جرين.

وأحرز النجم الشاب الهدف الثالث له في المونديال، في عُمر الـ19 سنة و192 يومًا، وبات أول مراهق يسجل ثنائية في مباراة واحدة بكأس العالم منذ هدفي بيليه في مرمى السويد نسخة 1958.

ورغم غيابه عن التهديف، حقق ليونيل ميسي، قائد الأرجنتين، رقمًا قياسيًّا، خلال المباراة بعدما أصبح اللاعب الوحيد الذي صنع هدفًا في كل بطولة، من آخِر 4 نسخ لنهائيات كأس العالم، حيث صنع ميسي، الهدفين الثاني والثالث لمنتخب بلاده، أمام ديوك فرنسا.