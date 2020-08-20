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فرنسا تقترب من ذروة تفشي «كورونا» وتسجل 4711 إصابة جديدة

ارتفع معدل العدوى خلال الأيام القليلة الماضية
مصطفى الجُدي 1:11 ص, الجمعة, 21 أغسطس 20 1:11 ص, الجمعة, 21 أغسطس 20

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سجلت وزارة الصحة الفرنسية 4711 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات 24 الماضية، وهو معدل قياسي جديد يجري تسجيله بعد فترة العزل العام.

وذكرت “روسيا اليوم” أن فرنسا شهدت في فترة العزل العام ذروة في انتشار الوباء بلغت 7578 إصابة يومية في 31 مارس، لكن ومنذ ذلك الحين، شهدت البلاد بضعة أيام فحسب كانت أعداد الإصابات الجديدة بالفيروس فيها تتجاوز حاجز 4500 إصابة.

وارتفع معدل العدوى خلال الأيام القليلة الماضية، إلا أن عدد المصابين في المستشفيات كان مستقرا نسبيا، كما أن الوفيات اليومية الجديدة كانت أعدادها مستقرة في خانة العشرات المنخفضة، وسجلت 12 وفاة جديدة اليوم الخميس.

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بقلم مصطفى الجُدي

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