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فرنسا تفرض حجرا صحيا لمدة شهر في 16 مقاطعة لمواجهة «كورونا»

سيتم حظر السفر والتنقل بين الأقاليم إلا لأسباب قاهرة أو مهنية
مصطفى الجُدي 11:08 م, الخميس, 18 مارس 21 11:08 م, الخميس, 18 مارس 21

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أعلن جان كاستيكس، رئيس الحكومة الفرنسية، حجرا صحيا في 16 مقاطعة في البلاد بينها العاصمة باريس وضواحيها بدءًا من الليلة ولمدة شهر، ضمن إجراءات عاجلة لوقف تفشي فيروس كورونا وسلالاته المتحورة.

وذكرت وكالة أنباء الإمارات أن كاستيكس قال في مؤتمر صحافي: “سنحافظ في المقاطعات الـ 16 المتأثرة بهذه الإجراءات الجديدة، على ترك المدارس مفتوحة والعملية التعليمية مستمرة، مع إغلاق المتاجر والمحلات التجارية غير الضرورية في 16 مقاطعة”.

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وأضاف: “بالنسبة لسكان المناطق المعنية بالحجر الصحي الإلزامي والإغلاق، سيتم حظر السفر والتنقل بين الأقاليم إلا لأسباب قاهرة أو مهنية”.

وأكد رئيس الوزراء الفرنسي أن بلاده تواجه موجة ثالثة من فيروس كورونا، ومستوى الإصابات بالسلالات المتحورة من الجائحة بات يشكل ثلاثة أرباع الإصابات المسجلة في عموم فرنسا.

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بقلم مصطفى الجُدي

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