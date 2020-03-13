فرنسا تغلق متحف اللوفر وبرج إيفل بسبب «كورونا»

قررت السلطات الفرنسية إغلاق متحف اللوفر اعتبارا من اليوم الجمعة، حتى إشعار آخر بسبب المخاوف من انتشار فيروس كورونا المستجد.

ونشرت وكالة “فرانس24” الفرنسية، بيانا صادرا عن الحكومة الفرنسية، أوضحت فيه أن قرار إغلاق متحف اللوفر الشهير، جاء كإجراء احترازي على خلفية انتشار فيروس كورونا الجديد.

وبحسب ما ذكرته شبكة “سكاي نيوز”، فقد قررت السلطات الفرنسية إغلاق برج إيفل في باريس، حتى إشعار آخر، لاحتواء انتشار فيروس كورونا المستجد “كوفيد 19”.

وأعلنت وزارة الصحة الفرنسية، أمس الخميس، تسجيل 13 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد ليصبح مجمل عدد الوفيات 61، وتسجيل 595 حالة إصابة جديدة ليصبح مجمل عدد الإصابات 2876 إصابة.

وقال الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، في كلمة له موجهة للشعب الفرنسي، إن الوباء ينتشر بسرعة رغم الجهود المبذولة لوقفه، داعيا للتحضير لموجهة ثانية من انتشار المرض، مع التركيز على أهمية حماية الأشخاص ذوي الصحة الهشة، ومشددا على أهمية بقاء كبار السن الذين تفوق أعمارهم السبعين في المنازل.

وأكد ماكرون أنه سيتم السماح للشركات بتأجيل دفعها لمستحقاتها الضريبية لشهر مارس، وأن الحكومة ستعوض كل الموظفين الذين لن يتوجهوا للعمل بسبب الفيروس.