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فرنسا تغلق جميع المدارس والجامعات بداية من الإثنين المقبل بسبب «كورونا»

بلغ عدد الوفيات بفيروس كورونا في فرنسا 48 حالة وتجاوزت حالات الإصابة 1610
مصطفى الجُدي 9:46 م, الخميس, 12 مارس 20 9:46 م, الخميس, 12 مارس 20

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ناشد الرئيس الفرنسي مواطنيه قائلا: ” أطلب من كل شخص فوق السبعين عاما والأشخاص من ذوي الاحتياجات الخاصة أن يظلوا في منازلهم، وأن يتفادوا الاتصال بالآخرين قدر الإمكان، فيروس كورونا هو أسوأ أزمة صحية نواجهها في القرن الحالي.

وقال الرئيس الفرنسي خلال مؤتمر صحفي قبل ترأسه اجتماع للحكومة من المقرر فيه اتخاذ إجراءات إضافية لمواجهة انتشار فيروس كورونا، يجب أن نحترم بصرامة كل الإجراءات التي تحمينا من فيروس كورونا، لازلنا في مرحلة البداية من الوباء الذي يتوسع حاليا في كامل أنحاء أوروبا.

وأكد ماكرون أنه سيتم إغلاق كل المدارس والجامعات بداية من الإثنين المقبل، مشيرا إلى أن الباحثين الفرنسيين حاليا يعملون بشكل حثيث على التوصل إلى لقاح ضد الفيروس خلال أسابيع أو شهور.

وحتى صباح اليوم بلغ عدد الوفيات بفيروس كورونا في فرنسا 48 حالة وتجاوزت حالات الإصابة 1610.

وأعلن الرئيس الفرنس الإبقاء على إجراء الجولة الأولى من الانتخابات البلدية الفرنسية، حسب موعدها الأحد المقبل.

وشهدت فرنسا تسجيل عشرات الإصابات الجديدة بفيروس “كورونا” المستجد، حسبما أكدت السلطات الصحية هناك.

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بقلم مصطفى الجُدي

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