فرنسا تعليقاً على حادث العريش: سنقف بجوار مصر لمكافحة الإرهاب

سمر السيدصرح جان إيف لودريان، وزير أوروبا والشئون الخارجية الفرنسية، بأن بلاده ستقف إلى جانب مصر وستواصل العمل معها من أجل مكافحة الإرهاب والتعصّب.جاء ذلك تعليقاً على الهجوم الإرهابى الذى استهدف مسجدًا قرب مدينة العريش في شمال سيناء، وأودى بحياة مئات المصلّين أثناء صلاة الجمعة.وأضاف فى بيان صح

سمر السيد

صرح جان إيف لودريان، وزير أوروبا والشئون الخارجية الفرنسية، بأن بلاده ستقف إلى جانب مصر وستواصل العمل معها من أجل مكافحة الإرهاب والتعصّب.

جاء ذلك تعليقاً على الهجوم الإرهابى الذى استهدف مسجدًا قرب مدينة العريش في شمال سيناء، وأودى بحياة مئات المصلّين أثناء صلاة الجمعة.

وأضاف فى بيان صحفى وزعته السفارة الفرنسية بالقاهرة، اليوم، أنه تلقى خبر الهجوم البغيض ببالغ الأسى، مشيراً إلى أن بلاده تدينه بأشد العبارات خاصة وأنه أفجع مصر برمتها وتقدّم بالتعازي إلى أسر الضحايا وإلى السلطات والشعب المصرى.